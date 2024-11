Apre i battenti la mostra “Il trionfo delle meraviglie. Bernini e il barocco romano”, la straordinaria esposizione che arriva in Calabria, e per la prima volta in Italia, dopo il successo riscosso alla National Gallery di Tbilisi in Georgia e alla National Art Gallery di Sofia in Bulgaria. «Questa esposizione – ha spiegato il direttore artistico della Francesco Petrucci - contempera la qualità delle opere che vengono esposte con una particolare attenzione verso la didattica e verso le nuove tecnologie che sicuramente aiuterà molto i fruitori, le scuole, e non solo gli addetti ai lavori». Ad accogliere le opere, gli spazi espositivi del Complesso monumentale San Giovanni a Catanzaro. Un progetto originale firmato dalle società specializzate e-bag e 4culture srl, in collaborazione con Palazzo Chigi di Ariccia. «Si tratta di una mostra che ha avuto grandi successi internazionali – ha detto Andrea Perrotta di “e-bag srl” – che arriva in Italia e che vuole iniziare dalla Calabria ed in particolare da Catanzaro per mettere in scena questa variegata mostra di opere tra i più grandi artisti del mondo che si unisce a tecnologie e innovazione». «Finalmente non si dovranno superare i confini regionali – ha affermato Simona Cristofaro, amministratore unico di “4culture srl” – per poter ammirare questi autentici capolavori».

Presenti all’inaugurazione anche il vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Catanzaro, Ivan Cardamone; il dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e Beni culturali della Regione Calabria, Domenico Schiava; il responsabile amministrativo dell’assessorato alla cultura della Regione Calabria, Salvatore Bullotta; il dirigente del Segretariato Regionale Mibact Calabria, Salvatore Patamia.

L'allestimento

L’allestimento offre la possibilità? di ammirare una selezione di opere riferibili al genio poliedrico e multiforme del Bernini, così come di altri grandi maestri del ‘600, italiani e stranieri, in gran parte provenienti dal Palazzo Chigi di Ariccia (Roma), - come Mattia Preti, Carlo Maratta, Andrea Sacchi, Pier Francesco Mola, Pietro da Cortona, Il Baciccio, Jacob Ferdinand Voet, Andrea Pozzo - offrendo un quadro d’insieme sull’evoluzione della pittura romana per circa un secolo. Non solo, la mostra propone un punto di vista inedito sul contributo, poco conosciuto e valorizzato, che la Calabria diede nell’ambito del barocco con il suo ricco patrimonio di storia e tradizioni.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di proporre un nuovo modo di fruire l’arte attraverso il connubio tra didattica, tecnologia e innovazione in modo da avvicinare soprattutto le fasce giovanili. Sono previsti, infatti, effetti speciali e immersivi che consentono di rivivere l’atmosfera barocca dei fecondi luoghi d’origine delle opere in mostra. Ampio spazio anche alla musica barocca, soprattutto alle composizioni di Antonio Vivaldi che fanno da colonna sonora alla mostra e con le celebri “Le quattro stagioni” che il prossimo 21 dicembre saranno eseguite dal vivo da un ensemble d’archi. Inoltre, saranno proposti numerosi servizi museali oltre alle visite guidate, ai laboratori didattici per bambini e ad un fitto calendario di appuntamenti collaterali di approfondimento e confronto con eminenti studiosi e specialisti di settore.

Orari mostra

La mostra sarà aperta al Complesso monumentale del San Giovanni fino al 29 febbraio 2020, dal martedì alle domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Tutte le informazioni ed i dettagli sono disponibili sul sito dell’evento www.berninicalabria.it.