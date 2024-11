Si è rinnovata per il dodicesimo anno consecutivo la cerimonia per la consegna delle borse di studio della Fondazione Igino Betti a Taurianova.

L’evento, in linea con le prescrizioni anti-Covid, questa mattina si è tenuto in streaming. La Fondazione Betti premia gli studenti bisognosi di sostegno finanziario e che hanno conseguito, con l’eccellenza di risultati, la maturità nello scorso anno scolastico.

All’interno dell’evento, per il terzo anno consecutivo, è stata assegnata anche la "Pagella d'oro" Liliana Guerrisi De Leo istituita dal Lions Club Taurianova assieme alla famiglia Guerrisi. La borsa è assegnata secondo i principi che hanno ispirato la vita e l’attività didattica della compianta professoressa Liliana Guerrisi De Leo: l’eccellenza dei risultati scolastici degli ultimi cinque anni.

Alla cerimonia hanno partecipato il governatore Lions Distretto 108 y/a Antonio Marte, il presidente di zona Monica Minì, il presidente di circoscrizione Achille Capria, Francesco Zerbi presidente della Fondazione Igino Betti e il presidente Lions Club Taurianova Vallis Salinarum Pierluigi Taccone.

Il presidente Francesco Zerbi ha consegnato le borse di studio Igino Betti ai vincitori Sara Boeti Mazzamati del liceo Classico Vincenzo Gerace di Cittanova; Giuseppe Dirito, Melania Epifanio, Matteo Borgia, Maria Antonina Timpano, tutti studenti dell’istituto tecnico Gemelli Careri Taurianova-Oppido.

L'avvocato Zerbi, sempre entusiasta di premiare le eccellenze della sua terra d'origine alla quale riserva una particolare attenzione, ha ribadito «l'impegno all'attribuzione di nuove borse di studio della fondazione Igino Betti anche per il prossimo anno».

La Pagella D'oro Liliana Guerrisi De Leo è stata consegnata da Antonio Guerrisi, marito della compianta Liliana De Leo, ed è stata assegnata a Vincenzo Sorrentino del liceo Scientifico Michele Guerrisi di Cittanova.

L'avvocato Guerrisi ha ringraziato ancora una volta il Lions Club Taurianova Vallis Salinarum per aver abbracciato e condiviso con la famiglia l'istituzione della borsa di studio per premiare le eccellenze assolute del nostro territorio.

Il presidente del Lions Club di Taurianova Pierluigi Taccone, nel congratularsi con i ragazzi, ha voluto sottolineare «l'importanza dell'impegno serio e concreto per emergere ed ottenere quei risultati che altrimenti sarebbero impensabili e che hanno consentito ad ognuno di loro di essere oggi premiati».

Ha concluso la cerimonia l'intervento del Governatore Antonio Marte, il quale visibilmente commosso ha riconosciuto al club Lions di Taurianova il merito di aver messo in luce le grandi qualità di questi giovani. Ha sottolineato che «noi come nazione, come distretto come regione e come italiani abbiamo un futuro fino a quando avremo dei giovani di questo tipo».