Un romanzo che entra nelle pieghe più oscure delle relazioni affettive, indagando il confine sottile che separa l’amore dal controllo, la fragilità dalla dipendenza. Mercoledì 19 agosto, alle 18.30, Bova ospiterà la presentazione de “Il dolore degli altri” di Rosy Demarco, romanzo d’esordio dell’autrice pubblicato da Castelvecchi nella collana Raid. L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale e dall’assessorato alla Cultura, si terrà nella piazzetta del primo tratto di via Vescovado.

Il libro è un romanzo psicologico costruito attorno alla storia di una coppia il cui equilibrio, già fragile, viene sconvolto dopo che l’uomo viene colto da un malore in un ipermercato e salvato da un giovane sconosciuto. L’ingresso del soccorritore nella loro quotidianità porta progressivamente alla luce una relazione segnata da dipendenza affettiva, manipolazione narcisistica e abuso psicologico, fino a mettere in discussione la stessa percezione della realtà della protagonista.

Al centro della narrazione emerge così il tema del dolore che ciascuno porta con sé e del rischio di assumersi quello degli altri, in una storia attraversata da una tensione emotiva crescente e da una riflessione sulla possibilità di riconoscere le proprie ferite senza esserne prigionieri.

Nata a Erba e residente a Canzo, in provincia di Como, Rosy Demarco è insegnante di scuola dell’infanzia e coltiva da anni l’interesse per la narrativa, le fiabe classiche e la psicologia. “Il dolore degli altri” segna il suo esordio nel romanzo.

Dopo i saluti del sindaco Santo Casile, sarà la giornalista Maria Zema a dialogare con l’autrice, accompagnando il pubblico dentro i temi e le suggestioni del libro.