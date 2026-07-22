Dal 1° al 10 agosto il borgo si trasformerà nella capitale della cultura del Mezzogiorno. Tra gli eventi clou il dibattito con Cottarelli, Belloni e l’editore Maduli e la cittadinanza onoraria al dg Rai Roberto Sergio. Il 9 agosto l’evento con Nicola Gratteri

Dal 1° al 10 agosto Caccuri si trasforma ancora una volta nella capitale della cultura del Mezzogiorno. La XV edizione del Premio Letterario Caccuri propone un programma di altissimo livello che porterà nel borgo della Presila crotonese alcuni dei nomi più autorevoli della cultura, del giornalismo, delle istituzioni, della magistratura, dell’economia e dello spettacolo italiano.

Nato nel 2012 grazie all’Accademia dei Caccuriani, il Premio è diventato uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi del Sud Italia. La sua vocazione è quella di valorizzare la saggistica e il pensiero critico, promuovendo al tempo stesso la Calabria e i suoi borghi come luoghi di incontro, riflessione e crescita civile.

Ad aprire il programma saranno gli eventi nei borghi della Calabria e la rassegna teatrale, mentre dal 4 agosto entreranno in scena i grandi protagonisti del Premio.

Tra gli appuntamenti più attesi figura la serata dedicata al film “Il Nibbio” di Alessandro Tonda, con il dibattito che vedrà protagonisti Gabriele Polo, storico direttore de Il Manifesto, e il regista Mimmo Calopresti, moderati dal direttore di LaC Tv Franco Laratta.

Il 5 agosto sarà dedicato anche ai temi dello sviluppo dei borghi e dell’identità agroalimentare con gli assessori regionali Gianluca Gallo e Antonio Montuoro, l’amministratore delegato di Sorical Maurizio Nicolai, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni di categoria. In serata spazio alla legalità e alla cronaca con Cataldo Calabretta, Vittoriana Abate, Laura Sgrò, Pino Rinaldi, Ilenia Petracalvina e Claudia Eccher.

Il 6 agosto il Premio conferirà la cittadinanza onoraria di Caccuri al direttore generale della Rai Roberto Sergio. Nella stessa serata saliranno sul palco Evelina Sgarbi, Civita Di Russo, Monica Savaresi e il cantante Leo Gassman, con la conduzione di Vittoriana Abate e Ugo Floro.

Il 7 agosto saranno protagonisti don Antonino Staglianò, la Calabria Orchestra e Peppe Voltarelli, oltre agli incontri con Rosy Demarco e Sergio Gaglianese.

L’8 agosto rappresenterà uno dei momenti più importanti dell’intera manifestazione. Sul palco si alterneranno Carlo Cottarelli, l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, l’editore del Gruppo Diemmecom Domenico Maduli, il poeta Franco Arminio, la scrittrice Anna Mallamo, mentre la chiusura della serata sarà affidata allo spettacolo dell’imitatore Ubaldo Pantani, con la conduzione di Savino Zaba.

Il 9 agosto sarà invece la volta del procuratore Nicola Gratteri, che presenterà il suo nuovo libro dedicato ai cartelli del narcotraffico. In programma anche gli interventi di Andrea Di Consoli, del cardiochirurgo Massimo Massetti, del professor Alfonso Agnino sull’intelligenza artificiale applicata alla medicina, oltre allo spettacolo di Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli e del comico Gabriele Cirilli. A condurre saranno Gianluigi Nuzzi e Laura Freddi.

Gran finale il 10 agosto con i quattro finalisti del Premio Letterario Caccuri 2026: Cecilia Sala con I figli dell’odio, Pietro Grasso con ’U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra, Luca Sommi con Solo amore e Tommaso Cerno con Le ragioni di Giuda.

Dopo le interviste ai finalisti sarà proclamato il vincitore della XV edizione, prima dello spettacolo conclusivo dei Gemelli di Guidonia.

Accanto ai protagonisti principali, il programma ospiterà inoltre Claudio Cordova, Daniela Tagliafico, Raffaele Gaetano, Gianfranco Donadio, Francesco Bevilacqua, Maria Primerano, Emanuela Ronzitti, Daniele Morgera, Francesco Lucentini, Pasquale Nestico, Domenico Dara, Mimmo Gangemi, Fabio Curto, Antonio Anastasi e numerosi altri autori, giornalisti, studiosi e artisti, confermando il Premio Caccuri come uno dei più ricchi e prestigiosi appuntamenti culturali dell’estate italiana.

LaC sarà presente, come ogni anno, a Caccuri, per tutta la durata del premio, con collegamenti in diretta e servizi giornalistici, e con la presenza attiva dell’editore Maduli, dei direttori di rete e di testata ( Cilurzo e Laratta), giornalisti e operatori.

Per dieci giorni Caccuri sarà dunque un laboratorio nazionale delle idee, dove libri, cultura, informazione, spettacolo e riflessione civile si incontreranno in un programma capace di valorizzare la Calabria e di proiettarla al centro del dibattito culturale italiano.