In dieci saranno impegnati in un percorso formativo che offrirà loro l’opportunità di acquisire un titolo spendibile nel mondo del lavoro

Si è svolto nella sala polivalente della casa circondariale di Vibo Valentia l’incontro per la presentazione di un progetto rivolto a 10 detenuti. A seguito di convenzione stipulata tra la Caritas Diocesana sede di Vibo Valentia, finanziatrice del progetto, la direzione della casa circondariale, e l’Ente Scuola Edile province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, i detenuti saranno impegnati in un percorso di formazione che offrirà loro l’opportunità di acquisire un titolo spendibile nel mondo del lavoro.

«Il progetto - spiega una nota - è stato fortemente voluto dal vice direttore della Caritas, Antonio Morelli, che ormai da anni offre supporto umano alla popolazione ristretta nel carcere di Vibo Valentia, e ha trovato la piena disponibilità del Direttore del penitenziario». Intento della Caritas, afferma Morelli, è «spianare la strada, offrire opportunità concrete».





Il presidente dell’Ente Scuola, Giuseppe Caputo, ha rimarcato il ruolo chiave ricoperto dall’Ente Scuola nel settore edile e l’importanza di coniugare le attività lavorative con la sicurezza. Il direttore dell’Ente Scuola di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Paolo Blandino, cha illustrato ai presenti i contenuti del progetto formative «che consentirà ai partecipanti di acquisire le nozioni di base fondamentali per l’accesso ai cantieri edili e le abilità necessarie per l’attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi».

Il percorso formativo di 52 ore sarà erogato nella casa circondariale di Vibo Valentia nel mese di settembre e che rappresenta un importante biglietto da visita spendibile dai partecipanti, una volta ritornati in libertà, per poter rientrare con più facilità nel mondo del lavoro.