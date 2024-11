La misura è stata finanziata dall'amministrazione provinciale e pubblicata sul sito dell'ateneo. Mirano a rafforzare l'istruzione in ambito scientifico

È stato pubblicato sul sito dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro al link http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo il bando per l’assegnazione di quattro borse di studio, per lo svolgimento di un periodo di formazione e di ricerca all’estero di dodici mesi. Le borse di studio sono destinate a coloro i quali abbiano conseguito, presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, il titolo di dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione presso una Scuola di specializzazione con sede amministrativa presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, da non più di cinque anni alla data di scadenza del bando, finanziate dall’Amministrazione provinciale di Catanzaro guidata dal presidente Enzo Bruno.

Le borse di studio

Le borse di studio saranno ripartire nell’ambito di quattro aree scientifiche: Scienze di base, intitolata alla memoria del professor Salvatore Venuta; Medicina, intitolata alla memoria del professor Ugo Bottoni; Chirurgica, intitolata alla memoria del dottor Luigi Grandinetti; Giuridica, Storia, Economica e sociale, intitolata alla memoria del dottor Federico Bisceglia.

Rafforzare la rete formativa

“Nonostante le difficoltà finanziarie, abbiamo voluto investire risorse nelle quattro borse di studio perché crediamo fermamente nell’importanza di rafforzare il rapporto con il mondo dell’università quale strumento di crescita sociale, culturale ed economica – afferma il presidente Bruno -. Con questa iniziativa, che segue l’accordo siglato nei mesi scorsi con il magnifico rettore De Sarro, vogliamo portare il nostro sostegno concreto alla formazione d’eccellenza dei nostri ragazzi: sono loro, che diventeranno professionisti e classe dirigente del futuro, a rappresentare un patrimonio inestimabile al servizio del territorio su cui le istituzioni hanno il dovere di investire”.

