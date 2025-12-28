Mesi densi di seminari, premi e riconoscimenti, rapporti internazionali, attività formative e divulgative, pubblicazioni. È estremamente positivo il bilancio di fine anno del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti. La promozione delle opere di Gioacchino da Fiore e le caratteristiche fondamentali del suo pensiero sono state al centro di oltre 50 seminari e incontri con le scuole svolti nel corso dell'anno, testimonianza di un costante impegno e di un diffuso interesse verso l'Abate florense. Numerose sono state le relazioni svolte nelle conferenze organizzate da Amministrazioni comunali, Istituti scolastici, Old Calabria, Airparc, Rotary, Soroptmist, Salone del Libro di Torino sul pensiero del monaco di Fiore.

Il 2025 è un anno da ricordare per la pubblicazione delle opere di Gioacchino da Fiore. L'edizione critica dell’"Espositio Apocalypsis", in coedizione con l’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo di Roma, e la consegna alla stampa del quinto libro della "Concordia Novi ac Veteris Testamenti" hanno concluso la pubblicazione completa delle opere maggiori di Gioacchino da Fiore patrocinata dall’Accademia Nazionale dei Lincei e dalla Berlin-Brandenburgiche Akademie der Wissenschaften (Berlin).

Un anno di premi e riconoscimenti

Nella cornice meravigliosa della Biblioteca Gustavo Valente, alla presenza dei sindaci di Celico, Carlopoli e di Bianchi, è stato conferito il "Premio Gustavo Valente" per gli studi storici sulla Calabria per "aver portato avanti in tutto il mondo il nome di Gioacchino". La presidente nazionale dell’AIRA ha conferito il “Premio Longevity Day Italia”, un riconoscimento che viene assegnato a quelle figure del mondo culturale, civile, politico e istituzionale che, con il loro impegno professionale e solidale, “proteggono le persone, l’ambiente e la società civile”. Un altro riconoscimento è stato l'assegnazione a Roma del Premio Kainotés, sorto con l'obiettivo di promuovere i valori della Civiltà Mediterranea attraverso l'impegno etico e culturale.

Un importante protocollo d'intesa per attività di studio e ricerca è stato stipulato con il Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities dell’Università degli Studi di Modena e Reggio, la diocesi di Reggio Emilia – Guastalla e l’Università Cattolica di Milano. La visita della direttrice del Centro Studi sull'Italia dell'Università tedesca di Treviri ha suggellato un proficuo partneriato accademico; nel programma annuale dell'Italienzentrum Trier sono state, infatti, inserite alcune giornate di studio dedicate al pensiero di Gioacchino da Fiore. Le attività culturali sono realizzate grazie ai contributi della Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, alla generosità dei donatori del 5xmille e al Progetto "Promozione delle opere letterarie dell'abate calabrese Gioacchino da Fiore" finanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014/2020 - Az.6.8.3 - Avviso Attività culturali 2023