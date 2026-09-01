Cartellone ricco di iniziative culturali e di carattere artistico-musicale. Taglio del nastro per il nuovo anfiteatro. E il 4 settembre arriva l’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il debutto del Festival delle Serre di Cerisano, tradizionale appuntamento di fine estate giunto alla 32ma edizione, sarà accompagnato dalla inaugurazione del nuovo anfiteatro, una struttura della capienza di circa 400 posti che ospiterà i principali spettacoli della rassegna, articolata come di consueto in diversi generi artistico-musicali, dalla comicità, al jazz, al cinema, ai Dj set fino a tarda notte, all’intrattenimento per i più piccoli. Si comincia nel pomeriggio di oggi, primo settembre, alle ore 18 al teatro Saccoman con la presentazione del libro di Enzo Aprile, Accadeva nello studio Gullo, edito da Pellegrini. L’appuntamento conferma la vocazione del Festival delle Serre ad andare oltre il solo intrattenimento, per dare spazio anche alla riflessione ed all’approfondimento culturale.

Pronti per il taglio del nastro

La serata sarà contraddistinta, come detto, dal taglio del nastro per l’anfiteatro. Il nome attribuito alla struttura sarà svelato durante la cerimonia; è stato scelto dall’amministrazione dopo una sorta di consultazione social che ha coinvolto la cittadinanza. A tenere a battesimo l’impianto sarà lo spettacolo Ciry Rider del cabarettista e attore Gabriele Cirilli. Nelle serate successive sono attesi Francesco Procopio, Fill Pill, Giovanni Lernia e Valeria Graci.

Gli altri appuntamenti della prima giornata

Il programma della prima serata si completa con l’appuntamento jazz internazionale con Denise King & The Hammond Groovers in programma a Palazzo Sersale; la proiezione cinematografica di Toy Story 5 all’Arena Chiusi; lo spettacolo Non rompetemi le bolle degli artisti di strada; il teatro ragazzi con Storie appese ad un filo; il corner musicale con Refresh 99 e l’Agorà con Rocco Riccelli. Nella sala consiliare la presentazione ufficiale dell’evento che accompagnerà il pubblico fino al 5 settembre, con il sindaco del borgo Lucio Di Gioia ed il vicesindaco Francesco Santelli.

La conferenza internazionale del gruppo The Left

Nelle pieghe della manifestazione anche una giornata di studio e approfondimento promossa dal gruppo parlamentare europeo The Left su input di Pasquale Tridico, con la partecipazione, tra gli altri, di Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Nikos Papandreou, Lucia Annunziata. Si svolgerà a Palazzo Sersale il 4 settembre con tre panel ed altri prestigiosi ospiti. L'Europa può crescere senza le periferie? Questo l’interrogativo attorno al quale ci si confronterà alla presenza di giornalisti ed esponenti della politica internazionale. Tutti gli ospiti soggiorneranno nei nuovi Bed & Breakfast attivati grazie all’impiego di sovvenzioni pubbliche. Cerisano peraltro, è l’unico comune calabrese ad aver impiegato tutte le risorse disponibili per l’avvio di strutture ricettive che oggi accolgono artisti, relatori e visitatori. Temperature gradevoli e un’atmosfera festosa e rilassante accoglieranno i visitatori. Si attendono almeno diecimila presenze.