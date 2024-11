Sei storie, storie di coraggio e di passione, storie che raccontano cosa significhi essere italiano. Sono quelle andate in scena all’esclusivo ristorante “La Pergola” del tre stelle Michelin Heinz Beck ubicato a Roma nell’ambito della terza edizione del “Galà delle Eccellenze Italiane”. Un evento presentato da Piero Muscari, storyteller e fondatore del progetto, che ha visto sul palco i protagonisti: Dodi Battaglia, Fred Louis Gardaphe, Riccardo Longo, Amedeo Maffei, Patrizio Oliva, Pino Pinelli.



L’evento è stata occasione anche per presentare anche la squadra di E-agency, l’agenzia nazionale di consulenza che riunisce una serie di professionisti in vari ambiti per fornire servizi ad alto valore aggiunto alle imprese. Tra questi spicca anche il Gruppo Pubbliemme, presieduto da Domenico Maduli, azienda leader nei settori dei media out-of-home, dell’editoria, della comunicazione e del marketing; Ernesto di Majo, il primo temporary manager specializzato nel Franchising; Canon, Digital Imaging Partner di Eccellenze Italiane; No Real Interactive di Davide Borra, azienda specializzata nella creazione di contenuti 3 D innovativi; Antonio Minopoli e la sua Idea Energia, partner energy & gas; Damiano Montani, esperto in trust company professional e Veronica Gaido, pluripremiata ed esperta fotografa.



Le storie sono state selezionate da un Comitato scientifico, presieduto dal noto esperto in comunicazione Michelangelo Tagliaferri e composto da Rossana Luttazzi, rappresentante della Fondazione costituita in ricordo del grande Lelio, da Daniela Rambaldi, per la Fondazione Carlo Rambaldi, da Rocco Guglielmo, per la Fondazione Rocco Guglielmo, dallo Chef Heinz Beck, nonché da Piero Muscari.