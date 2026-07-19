Grande partecipazione per l'iniziativa dell'associazione Energie: esperti e pubblico hanno approfondito il valore dell'ascolto di sé e dell'equilibrio interiore

Si è svolta venerdì 17 luglio, nella suggestiva cornice del giardino de Il Pasticciaccio, la presentazione del libro «Tra Corpo e Anima. Alla ricerca di un punto di incontro» di Maria Cristina Papaianni, ricercatrice in scienze dello sport, dell'esercizio fisico e dell'ergonomia. L'evento, organizzato dall'associazione politico-culturale Energie, ha registrato una grande partecipazione: circa 80 persone hanno gremito lo spazio all'aperto, in una serata resa indimenticabile da un'atmosfera avvolgente, sospesa tra le luci del lungomare e il calore di una comunità che si è ritrovata attorno a un tema universale, il rapporto tra corpo, mente e anima.

A introdurre e moderare la serata è stata Valeria Federico, presidente dell'associazione Energie, che ha guidato il pubblico in un percorso di riflessione condivisa, dando spazio e voce ai relatori intervenuti: Enrica Mistretta, docente di canto, Santino Mariano, coordinatore USR Calabria di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva, e Memy Mazzone, psicologa e psicoterapeuta. Ognuno di loro ha portato al pubblico uno sguardo diverso e complementare sul tema centrale del libro, quello di un benessere che nasce solo quando corpo, mente e anima tornano ad ascoltarsi. A chiudere la serata è stata la stessa autrice, Maria Cristina Papaianni, che ha condiviso con il pubblico il percorso di ricerca e di vita che ha dato forma al suo lavoro.

L'argomento ha suscitato un interesse costante da parte dei partecipanti, che hanno seguito con grande attenzione gli interventi dei relatori, riconoscendosi in una tematica che tocca da vicino la quotidianità di ciascuno. In un'epoca caratterizzata da ritmi sempre più frenetici, nella quale spesso manca il tempo da dedicare alla cura di sé, il confronto sul rapporto tra corpo, mente e anima si è trasformato in un momento di autentica riflessione collettiva.

Particolarmente apprezzato è stato l'intervento della psicologa e psicoterapeuta Memy Mazzone che, insieme all'autrice, ha saputo coinvolgere il pubblico in una vera e propria lezione sul valore dell'ascolto di sé, evidenziando come la salute mentale e quella fisica siano profondamente interconnesse e come il benessere passi attraverso la capacità di riconoscere e rispettare i bisogni del proprio corpo. Un dialogo che ha mantenuto alta l'attenzione della platea per tutta la durata dell'incontro.

Il libro affronta proprio questi temi, proponendosi come un invito a fermarsi e a riscoprire quel punto d'incontro che esiste tra la dimensione fisica, mentale ed emotiva di ogni persona. Attraverso riflessioni sullo sport, sull'alimentazione, sulla gestione delle emozioni e sull'autostima, Maria Cristina Papaianni accompagna il lettore in un percorso di consapevolezza, mostrando come il vero benessere nasca dall'armonia tra corpo, mente e anima e da piccoli gesti quotidiani di cura verso sé stessi. Un viaggio che invita a trasformare la ricerca della perfezione in un autentico percorso di crescita personale, fondato sull'accettazione e sul rispetto di sé.

«Questa serata ci ha restituito il senso più autentico del nostro impegno», ha dichiarato Valeria Federico. «Energie nasce per essere un movimento di idee e una comunità di valori, e vedere ottanta persone raccogliersi sotto il cielo del nostro lungomare per parlare di cultura, di benessere e di equilibrio interiore è la conferma più bella che questa strada è quella giusta».

Per l'associazione Energie, la serata ha rappresentato anche un'importante occasione per ribadire uno dei principi che ne ispirano l'attività: valorizzare il patrimonio culturale prodotto dai cittadini del territorio. In un tempo dominato dalla comunicazione veloce e dai social network, sostenere chi sceglie di scrivere un libro significa investire nella cultura e nella crescita della comunità. L'attenzione dimostrata dal pubblico nei confronti degli interventi degli operatori e dei professionisti presenti ha confermato quanto i temi legati al benessere psicologico e fisico siano oggi percepiti come centrali e sempre più attuali, tanto da poter rappresentare una delle grandi sfide culturali e sociali del futuro.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di attività culturali, sociali e politiche che l'associazione Energie intende portare avanti sul territorio, con l'obiettivo di offrire momenti di crescita, confronto e partecipazione autentica alla comunità di Cirò Marina. Un impegno che continua, con nuovi appuntamenti in programma nei prossimi mesi.