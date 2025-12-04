La Calabria celebra un risultato storico: Corrado Alvaro (San Luca, 1895 – Roma, 1956), recentemente definito uno degli autori più importanti del secondo Novecento, ha ottenuto l'istituzione dell'Edizione Nazionale dell’Opera Omnia. È la prima volta che uno scrittore calabrese viene ammesso nell'“Olimpo” delle Edizioni Nazionali, andando ad affiancare giganti della letteratura come Dante Alighieri, Giacomo Leopardi, Luigi Pirandello e Giovanni Verga. L'annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa tenutasi oggi nella Cittadella regionale di Catanzaro.

Princi: «Frutto di una simbiosi culturale»

A esprimere la sua profonda soddisfazione è stata l'eurodeputata Giusi Princi, che ha attivato l'iter quando era in Regione in collaborazione con il governatore Roberto Occhiuto. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al progetto presentato al Ministero della Cultura (MIC) da un Comitato promotore presieduto dal professore e italianista calabrese Aldo Morace, riconosciuto come il massimo studioso al mondo di Corrado Alvaro.

«È un risultato storico per la Calabria. Alvaro avrà, finalmente, la sua Opera al pari di Alighieri, Petrarca, Foscolo, Leopardi, Pirandello, D’Annunzio, Tasso, Verga», ha dichiarato Princi, sottolineando l'importanza di questo riconoscimento per l'intera regione. L'eurodeputata ha inoltre aggiunto: «Stiamo già lavorando affinché venga istituito il Parco Letterario di Corrado Alvaro, per valorizzare i territori che esprimono un così importante valore letterario». Le Edizioni Nazionali sono istituite e sostenute economicamente dal Ministero della Cultura, previa approvazione di una Commissione di altissimo profilo.

Un’Edizione innovativa e digitale

L’Edizione Nazionale alvariana, che vede la luce a 70 anni dalla morte dello scrittore, si articolerà in ventuno volumi che saranno pubblicati da “La Nave di Teseo”, una delle case editrici più importanti nel panorama culturale italiano. Il piano editoriale prevede sette volumi per gli articoli, tre per le novelle e due per i romanzi. Le opere principali saranno rese disponibili anche in volumi tascabili.

L'edizione si distingue per il suo carattere innovativo, come ha specificato il professor Morace. Sarà affiancata, infatti, da un’edizione digitale delle opere, strumento cruciale per la ricerca che includerà anche: percorsi didattici pensati per le scuole e risorse mediatiche.

Micheli e Staropoli Calafati: un segnale di rinascita

Alla conferenza stampa hanno preso parte, oltre a Giusi Princi, l'Assessore regionale all'Istruzione Eulalia Micheli e la scrittrice Giusy Staropoli Calafati. Il professore Morace è intervenuto in videocollegamento. Un videomessaggio è stato inviato anche dal governatore Roberto Occhiuto, assente per impegni istituzionali, che ha espresso profonda soddisfazione per l'iniziativa.

L'assessore Micheli ha commentato il traguardo con entusiasmo: «Sono molto orgogliosa di essere assessore in questo momento storico per la Calabria. Un 2025 che si annuncia di straordinario valore simbolico. È un traguardo di altissimo profilo culturale che onora l'intera regione. Questo è il segno di una Calabria che sceglie di ripartire dalla cultura e di investire nel futuro delle nuove generazioni».

A farle eco è stata la scrittrice Giusy Staropoli Calafati: «Oggi incomincia un cammino nuovo in quella che è la narrazione di questa terra. Alvaro è una parte di me. Parliamo di un risultato importante che faccio mio da Calabrese. Un poeta che nasce dalla Calabria. Questo riconoscimento è tra i più prestigiosi che si possano attribuire a uno scrittore». La Calafati ha concluso sottolineando il valore simbolico dell'iniziativa: «Essere qui è motivo di orgoglio, di gioia, di grande emozione. L'edizione nazionale si inserisce bene nel cammino che porto avanti da decenni: riportare Alvaro e gli scrittori calabresi nelle scuole. Oggi celebriamo un fatto storico, per una regione per cui spesso si dimentica il valore culturale. Questo è un segnale di rinascita».

Il commosso intervento del prof. Morace

Il professor Morace, presidente della Commissione Nazionale Opera Omnia Corrado Alvaro, non ha esitato ad esprimere la sua emozione: «Sono commosso. Amo la mia terra e ho dato molte delle mie energie per valorizzarla. C'è stato un incontro fondamentale, quello con l'onorevole Giusi Princi. Il suo grande merito è quello di suscitare speranza concretamente. È nata una sorta di simbiosi culturale che ha prodotto degli esiti che giungono oggi a maturazione».