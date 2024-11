Tra docenti e rappresentanti dei genitori erano collegati in 14 per svolgere il primo consiglio di classe in modalità Smart working d’Italia. A lanciare in via sperimentale questa nuova modalità di lavoro interattivo è stato il dirigente scolastico del Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza, Antonio Iaconianni. Dalla scrivania del proprio ufficio ha coordinato i lavori, relativa alla sezione A della classe seconda quadriennale, con tre punti all’ordine del giorno: andamento didattico e disciplinare degli alunni, alternanza scuola lavoro, viaggi di istruzione. I componenti del consiglio ed i genitori erano collegati in remoto. Riunione virtuale dunque con discussione reale. L’esperimento avrà certamente un seguito e potrebbe trovare una valida applicazione anche in quegli istituti suddivisi in diversi plessi, anche in località distanti, per accorciare i tempi ridurre i disagi dei membri del collegio di classe.