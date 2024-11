Mario Occhiuto ha avviato una lotta senza quartiere nei confronti dei proprietari di quegli immobili di Cosenza vecchia, lasciati nell’abbandono, nel degrado e nell’incuria.

Bonifica delle aree abbandonate

Avviata, sotto il coordinamento dell’ispettore Tocci dell’Unità Operativa del centro storico della Polizia Municipale guidata da Giovanni De Rose, la bonifica del Giardino Passalacqua. «Prestissimo avvieremo un’azione molto forte – annuncia il sindaco - che diventerà la più grande opera di recupero mai realizzata riferita ad immobili privati lasciati all’abbandono e al degrado da parte dei proprietari, e oggetto delle mie precedenti ordinanze. Gli immobili pubblici sono stati già tutti recuperati».

Tempi maturi per gli espropri

Adesso saranno espropriati e subito messi in sicurezza gli immobili privati a rischio crollo, per destinarli a studenti e giovani coppie che ripopoleranno il centro storico, secondo l’accordo già stipulato con l’Unical. La previsione è che almeno altre tremila persone verranno ad abitare in questi bellissimi luoghi con la possibilità di spostarsi agevolmente con la metrotramvia arrivando in meno di venti minuti al campus universitario. Nelle prossime settimane – aggiunge Occhiuto - avvieremo l’iter degli espropri e delle requisizioni degli immobili con una delibera di giunta, poi eseguiremo la messa in sicurezza immediata e infine il progetto di valorizzazione, grazie anche ai fondi immobiliari che hanno già dato la disponibilità e che si sommano a quelli strutturali a disposizione».