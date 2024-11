«Note di cereali tostati e caffè al naso con sentori di buccia d'arancia. Consistenza oleosa spessa. Il cardamomo è molto presente. Molto dolce ma i botanici sono molto ben espressi». Con queste note di degustazione, l’Amaro Milone sale sul podio dei migliori amari al mondo e conquista il bronzo ai World Liqueur Awards, i premi globali che selezionano il meglio in tutti gli stili di bevande riconosciuti a livello internazionale.

«Il concorso – è spiegato in una nota stampa - è molto articolato e le referenze vengono assaggiate alla cieca e valutate in base a un criterio scrupoloso. Ogni prodotto viene valutato sulla base di un punteggio assegnato con una serie di fattori presi in considerazione: sapore, aroma, sentori e altro. I singoli voti concorrono a formare il giudizio finale usato per stabilire i liquori migliori e con il punteggio più alto. Questi passano al prossimo livello di giudizio fino a determinarne i vincitori».

L’Amaro Milone è prodotto dall’azienda Lacinio srls di Crotone, fondata da Davide Milone e Michele Sotero. È un «liquore amaro con più di 20 erbe tra le quali, agrumi, genziana, angelica, cardamomo e aromi naturali, senza glutine e senza caramello, da 35°Vol, da qui lo slogan “Forte per Natura” proprio come Milone, il più forte di tutti».

Partecipare alla prestigiosa manifestazione che si svolge nel Regno Unito e conquistare il premio di bronzo, hanno dichiarato Milone e Sotero, è stata «un’esperienza bellissima, importante e un successo sperato» per un’azienda giovane creata da 2 ragazzi crotonesi, che aspira a fare cultura e a far conoscere la storia di un territorio leggendario come quello di Kroton attraverso un prodotto.