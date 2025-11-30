Riccardo Succurro, presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore, ha ricevuto ieri a Roma il Premio Kainotés dall’Accademia Mediterranea della Diplomazia Culturale. La manifestazione si è svolta nella bellissima cornice naturale di Casa Bonus Pastor nella Città del Vaticano. Una manifestazione di grande spessore culturale all’interno dell’"Othismos Festival" che nasce dall'idea di Joseph Caristena, fondatore e presidente dell'Accademia Mediterranea della Diplomazia Culturale.

Il presidente del Centro Studi Gioachimiti dirige la prestigiosa Scuola di Formazione Gioachimita, è autore di numerosi articoli e diversi testi storici dedicati all'abate Gioacchino Da Fiore: tra questi "Il Libro delle Figure di Gioacchino da Fiore raccontato ai suoi fiori", "La sapienza di Gioacchino da Fiore illumina Dante", "L'Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore".

Socio della Dante Alighieri e del Fai, ha tenuto più di 500 relazioni e seminari sull'abate calabrese. Per meriti culturali ha già ricevuto molti premi e onorificenze quali il Paul Harris Fellow, il Premio Sila, il Volto della Cul-tura, Seminiamo Cultura, San Bernardo, Premio Stelle della Sila, Longevity Day e la nomina ad Accademico dell’Accademia Cosentina di Parrasio e Telesio.

Succurro: «Ringrazio tutti, ne sono uscito arricchito»

«Ringrazio tutti per le belle espressioni di affetto. Non è stata la solita consegna di targhe e riconoscimenti, ma una illuminante serata, il racconto di un mondo, quello della civiltà mediterranea, troppo spesso sottovalutato. Bellissime testimonianze di registi, scrittori, attori, volontari e rappresentanti di istituzioni culturali. Ne sono uscito arricchito. Il Premio Kainotés e l'Othismos Film Festival sono nati con l'obiettivo di promuovere i valori della Civiltà Mediterranea attraverso il cinema e le nuove forme artistiche, valorizzando diversità, dialogo, tolleranza e inclusione. Le testimonianze e le tante narrazioni autentiche della condizione umana hanno unito tradizione, sperimentazione ed impegno etico e culturale».