In occasione dell’85° anniversario della nascita del pittore Pancrazio Promenzio, il Comune di San Pancrazio Salentino ha conferito la Cittadinanza Illustre alla memoria di uno dei suoi figli più illustri, nato nella cittadina brindisina l’11 dicembre 1940 e scomparso quattro anni fa.

L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Edmondo Moscatelli, si è svolta nel corso di una cerimonia solenne organizzata dall’Amministrazione comunale, con il coordinamento dell’assessore alla Cultura, Antonella Fontana, alla presenza di autorità, familiari, cittadini e studenti.

Pancrazio Promenzio è considerato tra i principali esponenti del verismo pittorico meridionale, distinguendosi a livello nazionale per il suo impegno. Celebre il suo ciclo pittorico dedicato ai fatti di Melissa del 1949, con quattro opere che raccontano le drammatiche vicende dell’occupazione delle terre incolte in Calabria, durante le quali persero la vita tre braccianti e che valsero l’onore di una pagina a lui dedicata nell’Enciclopedia Mondiale degli Artisti Contemporanei nel 1984. Promenzio è stato tra i pochi artisti, insieme a Ernesto Treccani, Paolo Cinanni ed Emilio Notte, a rappresentare pittoricamente quell’evento tragico, mentre a livello nazionale, tra gli altri, Renato Guttuso illustrava la strage di Portella della Ginestra.

Agli inizi degli anni ’80, il pittore vissuto sempre a Corigliano-Rossano, venne invitato da vari sindaci lombardi a raccontare, tramite le sue opere i drammatici eventi dell’agro crotonese che ispirarono la sua arte, e per questo ottenne il Primo Premio dell’Accademia Ambrosiana di Pittura, nella Sala del Grechetto del Comune di Milano, nel 1982.

Dopo aver ricevuto la Cittadinanza onoraria dal Comune di Melissa (Crotone) nel 2022, la Cittadinanza Illustre da parte della sua città natale rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’alto valore artistico e sociale della sua opera. Nei mesi precedenti, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino, ha promosso un concorso rivolto agli studenti delle classi terze medie, volto a riflettere sul tema della dignità del lavoro e sull’eredità artistica e civile di Pancrazio Promenzio. Durante la cerimonia, sono stati premiati i tre vincitori con elaborati pittorici, audiovisivi e installativi di grande qualità e impegno.

La serata, oltre quello del sindaco Moscatelli e dell’assessore Fontana, ha registrato gli interventi di Cosimo Zullo, storico e dirigente della Cgil, Novella Fantastico, vice dirigente dell’Istituto Comprensivo, del segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, Enzo Maraio – che ha ricordato la militanza da dirigente socialista di Promenzio- e di Raffaele Falbo, già sindaco di Melissa che ha illustrato le motivazioni storico-artistiche alla base del conferimento dell’onorificenza e che hanno reso riconoscimento “all’elevatissimo valore pittorico del nostro conterraneo” esprimendo soddisfazione per l’evento in corso.

A nome della famiglia, il nipote, Federico Promenzio, ha consegnato al sindaco, in rappresentanza dell’intera Comunità, un dipinto originale dell’artista, che sarà collocato in uno spazio pubblico comunale come memoria viva di un artista che ha saputo dare voce e colore alle battaglie dei più umili.