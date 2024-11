Si chiama Carlo Antonio Fortino, ha 6 anni e vive a Montalto Uffugo. Sogni: avere i superpoteri per «volare e fulminare le cose». Per il momento, ha fulminato i giudici di All together now Kids, programma Mediaset condotto da Michelle Hunziker, dove il piccolo Carlo ha fatto il pieno di consensi grazie alla sua simpatia e all’energia sprigionata esibendosi al microfono sulle note della canzone dei Maneskin “I wanna be your slave”, per l’occasione rimodulata in “I wanna be your brave”.

L'esibizione in tv

Cento su cento i componenti del “muro” che si sono alzati esprimendo così il loro voto positivo per l’esibizione. Il resto lo hanno fatto i giudici J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga, che hanno speso parole di approvazione per il bimbo. Una unanimità di consensi che ha decretato Carlo Fortino vincitore di questa edizione del programma.

Carlo non è nuovo al successo: a 4 anni ha partecipato alla 62esima edizione dello Zecchino d’oro con la canzone “L’inno del girino”, che ha vinto lo Zecchino web. In quell’occasione si era presentato così: «Frequento la scuola dell’infanzia dove ho molti amici tra cui la mia fidanzata Benedetta. Mi piacciono molto le piste delle macchinine, fare jumping con l’elastico al parco giochi, vado spesso ai gonfiabili e al cinema. Il primo film che ho visto è stato “Coco” della Disney in 3d. Mi piace molto andare a Rossano dai nonni perché hanno una grande casa col giardino dove giro in bici e col monopattino. Mangio volentieri la pizza con wurstel e patatine che da noi si chiama “Al baffo”. Spesso gioco con mia cugina Sole, che abita vicino a me, ai videogiochi. Il mio cantante preferito: a me piace un gruppo musicale che si chiama “I Cinghios”».

Oggi rockstar, ma domani «ingegnere come papà». E a “vegliare” sull’esibizione del piccolo nel programma Mediaset è stato proprio il papà Giancarlo Fortino, seduto in platea e visibilmente orgoglioso del suo bambino, che a 6 anni è riuscito a “tenere” il palco con grande disinvoltura. Un papà che vanta anche le sue glorie personali: docente Unical di Ingegneria informatica con esperienze in diversi atenei internazionali, è risultato per il secondo anno consecutivo tra i ricercatori più citati al mondo e di recente è stato nominato “fellow” dell’Ieee, l’associazione più importante per quanto riguarda l’ingegneria informatica.