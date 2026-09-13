Dall’autocensura alla propaganda nazista, la lingua può diventare uno strumento di controllo: attenuare, deformare o neutralizzare il significato delle parole significa anche modificare il modo in cui interpretiamo la realtà
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
Sono ormai di lungo corso gli studi sui meccanismi dell’interdizione linguistica e di quei tipi di censura che vengono praticati in diversi ambiti sul linguaggio. È quanto avviene, per esempio, quando si parla o si scrive di nudità, di rapporti sessuali, di perversioni, di difetti fisici o morali, ma anche di malattia e di morte. Il caso che qui interessa afferisce, però, alla sfera politica, all'interno della quale l'interdizione può venirci imposta dall'esterno, sotto forma di censura, specialmente da giornali e televisioni, o può avere una matrice interiore e qualificarsi, dunque, come autocensura.
C'è un momento psicologico nel quale scegliamo di evitare alcune parole e le sostituiamo con altre? Si tratta, con ogni evidenza, di quella quotidiana porzione di psicopatologia di cui tanto ha detto Freud che induce giornalisti e lettori a propendere per l'eufemismo. Sembrerebbe, infatti, che i termini interdetti e i loro sostituti dipendano da un'unica causa psicologica in grado di rimuovere ogni forma di disagio: in pratica, facciamo dell'eufemismo un uso conscio e strumentale, ma questo non esclude che l'interdizione non ci tocchi, rendendoci partecipi di una certa deriva linguistica e mentale.
In politica, la realtà dei fatti e delle ideologie tuttora pienamente imperanti viene spesso coscientemente alterata mediante presentazioni fortemente edulcorate che hanno lo scopo di sostituire designazioni largamente impopolari. È quanto avviene, per esempio, con il termine genocidio la cui proposta, nel linguaggio dei partiti e della stampa, assume una piega strumentale o addirittura propagandistica. Tale piega passa per l'impiego sistematico di circonlocuzioni come “sterminio di massa”, “massacro deliberato di un popolo”, “tentato sradicamento” e la sempreverde “soluzione finale”. Il perdurare di un simile meccanismo linguistico è facile da dimostrare se si pensa al modo in cui i nazisti parlavano di “Ufficio centrale per l'emigrazione ebraica” per designare il centro di raccolta dei paesi occupati ad Oriente per la cattura degli Ebrei e il loro invio ai campi di sterminio. Così, la permanenza nei campi era detta “custodia protettiva” e una strage non era altro che un “trattamento speciale”.
C'è qualche politico che pensa che la risposta migliore a questa pratica verbale sia costituito dal ricorso al significato letterale e statistico delle parole per com'è possibile desumerlo rigidamente dai dizionari, cogliendo l'occasione per ripristinare termini desueti e provocatori quali, ad esempio, “rastrellamento” in contesti legati alla messa in sicurezza o allo sgombero di aree degradate, “invertiti” per riferirsi agli omosessuali e “fattucchiere” per le femministe radicali.
Tale normalizzazione del linguaggio non è che un esercizio speculare all'eufemizzazione, ma si può dire che sia ad essa opposto: riducendo le parole alla loro definizione si disperde la parte di senso riconducibile alle intenzioni e alle aspettative di chi le usa. Insomma, per questa strada si finisce comunque per nascondersi: in un caso, evitando alcune parole, nell'altro, ignorando una parte significativo del loro senso. Il pericoloso meccanismo di neutralizzazione è il medesimo e comincia nello stesso momento: quello in cui si decide di strumentalizzare la lingua per fini personali e zittire forse per sempre quelle lotte sociali e politiche che riguardano anche l'uso avvertito delle parole.