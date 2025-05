L’evento culturale ha visto protagonisti autori, ricercatori e giornalisti di rilievo nazionale, oltre a momenti di omaggio e riconoscimenti speciali. Ecco come è andata

Si è conclusa con grande successo la 39esima edizione del Premio Nazionale Troccoli, uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama culturale italiano, svoltosi nel suggestivo Teatro Comunale di Cassano allo Ionio.

La serata ha premiato con entusiasmo i vincitori delle diverse sezioni: nella categoria Saggistica, sono stati riconosciuti Laura Magli, Francesco Saverio Vetere e Giuseppe Ferraro per i loro contributi di alto livello nel campo della cultura e dell’approfondimento. Per la Ricerca, sono stati premiati Francesco Garofalo, Agostino Conforti, Gianfranco Donadio e Francesco Spingola, riconoscendo il loro impegno nel portare avanti studi e analisi di grande valore culturale.

Nel settore del Giornalismo, il riconoscimento è stato assegnato a Barbara Capponi, giornalista e conduttrice televisiva della RAI, che con il suo lavoro ha saputo rappresentare con professionalità e passione il mondo dell’informazione.

Durante la serata, è stato inoltre reso omaggio a Marilena Cavallo, premiata nella sezione “Onorare le eccellenze” per i suoi studi dedicati a Eleonora Duse, in occasione del centenario della scomparsa dell’attrice. Un momento di grande emozione, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare le figure di spicco della cultura italiana.

Un tributo speciale è stato dedicato anche a Pierfranco Bruni, presidente della commissione del premio, che ha festeggiato i 50 anni dalla sua prima pubblicazione, un traguardo importante che testimonia la sua lunga e proficua carriera nel mondo della cultura e della comunicazione.

L’occasione si è rivelata anche un momento di riflessione e di omaggio al patrimonio culturale italiano, rafforzando il ruolo di Cassano allo Ionio come centro di cultura e di confronto. La serata ha dimostrato ancora una volta come il Premio Troccoli rappresenti un punto di riferimento imprescindibile per la promozione della cultura, della ricerca e del giornalismo di qualità nel nostro Paese.

L’appuntamento con il Premio Troccoli 2026 è già nel calendario, con la promessa di continuare a sostenere e diffondere l’eccellenza culturale italiana.