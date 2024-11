Mare cristallino, sabbia bianchissima e panorami mozzafiato. E poi le vette imbiancate e i borghi più suggestivi. La Calabria e le sue meraviglie continuano ad essere al centro della campagna di promozione turistica del territorio. Una valorizzazione che spesso parte dal basso, con il coinvolgimento degli abitanti, associazioni ed enti locali. E non solo. L'ultima mossa di marketing targata Ferrero-Nutella punta ad animare sentimenti di appartenenza e di orgoglio verso i propri luoghi d'origine o del cuore. È il caso dell'ultimo contest avviato dal colosso dolciario albese dal titolo “Ti amo Italia”.

Dalla Sila a Tropea

La crema spalmabile più famosa in tutto il mondo è pronta a indossare una nuova e originare veste e propone una serie di località italiane da votare. Le fotografie vincitrici verranno infatti scelte per la sua limited edition e saranno riportate sui vasetti. Il mare di Tropea con la Madonna dell’Isola e le spiagge di Capo Vaticano rientrano in questo progetto accanto ad altre due illustri calabresi: la Sila innevata e il suggestivo borgo di Scilla. Una sfida a colpi di like che coinvolge tanto le località marine quanto la montagna.

Come votare

Il contest partito il 24 maggio si concluderà il prossimo 6 giugno. Per votare bisogna consultare la pagina dedicata all’iniziativa dove si trovano elencate con una griglia tutte le regioni d’Italia.



Ogni regione è presente in almeno due riquadri. La Calabria è presente in due opzioni, in uno c’è Tropea e Capo Vaticano, nell’altro Scilla e la Sila. Per esprimere la preferenza basta cliccare sulla località del cuore. È possibile votare anche attraverso i canali social. Tutti gli utenti potranno esprimere la propria preferenza, senza necessità di registrarsi al sito o ai canali social network di Nutella.