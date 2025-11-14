“Ballando con le Stelle” e la Calabria ancora una volta insieme nello spettacolare sabato sera di Rai 1. Il 15 novembre la regione sarà al centro dello show di Milly Carlucci con un viaggio attraverso le immagini dei luoghi più belli e iconici del territorio, e con una clip dedicata al Salone degli specchi del Palazzo del Governo a Cosenza, elegante sala neoclassica apprezzata per i suoi raffinati arredi e gli specchi monumentali, nella quale un’artista si esibirà in una danza moderna. L’iniziativa è realizzata nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria – dipartimento Turismo e Fondazione Calabria Film Commission.

Ballando in the road

Al termine della gara prenderà il via il quinto appuntamento con “Ballando On The Road”. Ad anticipare le esibizioni dei concorrenti in studio, le immagini aeree di una Sila paradisiaca, del Lago Passante a Taverna (Catanzaro) di Motta San Giovanni con lo sguardo rivolto all’Etna innevato (Reggio Calabria). Alle spalle degli artisti si alterneranno poi le immagini di splendide installazioni artistiche a Reggio Calabria, di un murales a Diamante (Cosenza), della Cattedrale di Gerace (Reggio Calabria), di una tempesta sulla costa ionica. E ancora Pizzo Marina (Vibo), il tramonto di Ulisse, con il sole che cala sulle Isole Eolie, le colonne luminescenti sul lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, un vicolo di Tropea (Vibo), il tramonto sulla scogliera di Caminia (Catanzaro).