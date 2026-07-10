Fu uno degli intellettuali più raffinati espressi dalla Calabria nel Novecento. Un esempio di libertà, responsabilità e servizio che inaugura il viaggio tra le grandi personalità della storia culturale della Calabria

Ci sono terre che si raccontano attraverso i loro paesaggi. Altre attraverso i monumenti. La Calabria, invece, può essere raccontata soprattutto attraverso la sua cultura. Una cultura fatta di uomini e di donne: figure che, con il loro pensiero, il loro talento e il loro coraggio, hanno saputo andare oltre i confini della propria epoca, lasciando un'eredità che, ancora oggi, continua a interrogarci.

Nasce da questa convinzione una rubrica che, di settimana in settimana, proverà a ripercorrere la storia culturale della Calabria attraverso alcuni dei suoi protagonisti più illustri. Sarà l'occasione per riscoprire figure che hanno saputo interpretare il proprio tempo con intelligenza, libertà e senso del dovere, offrendo ancora oggi esempi di straordinaria attualità. Perché conoscere chi ci ha preceduti significa comprendere meglio chi siamo e quale futuro vogliamo costruire.

Il primo appuntamento è dedicato a Don Luigi Nicoletti. Una scelta che nasce quasi spontanea. Perché parlare di Nicoletti significa raccontare un uomo che seppe essere, nello stesso tempo, sacerdote e intellettuale, educatore e giornalista, studioso e protagonista della vita civile. Una figura che ha attraversato il Novecento con una coerenza rara, facendo della cultura non un privilegio, ma un servizio.

Ci sono uomini che lasciano libri. Altri che lasciano istituzioni. Don Luigi Nicoletti lasciò soprattutto un metodo: quello della libertà di coscienza. La sua grandezza non risiede soltanto nelle opere che scrisse o negli incarichi che ricoprì, ma nella capacità di restare fedele ai propri principi anche quando farlo significava pagare un prezzo personale.

Nato a San Giovanni in Fiore nel 1883, comprese molto presto che la cultura rappresentava il più autentico strumento di emancipazione individuale e collettiva. La sua vocazione religiosa non lo allontanò mai dal mondo. Al contrario, lo spinse a viverlo con maggiore intensità. Per Don Luigi Nicoletti il sacerdozio non significava rifugiarsi nella tranquillità delle sacrestie, ma condividere le inquietudini della società. Il Vangelo non era una parola da custodire gelosamente, ma una responsabilità da incarnare nella vita quotidiana, nella scuola, nell'insegnamento, nel confronto culturale e nell'informazione.

È forse proprio questa capacità di tenere insieme fede e responsabilità civile a renderlo ancora oggi una figura sorprendentemente moderna. In anni attraversati da profonde tensioni politiche e sociali, Nicoletti non rinunciò mai all'autonomia del proprio giudizio. Attraverso il settimanale Parola di Vita, da lui diretto, trasformò il giornalismo in uno strumento educativo. Non cercava lo scontro fine a sé stesso, né il consenso facile. Scriveva per aiutare i lettori a comprendere la realtà, convinto che un popolo informato fosse anche un popolo più libero.

La sua opposizione al fascismo non nacque da calcoli politici, ma da una convinzione morale. Nessuna ideologia, sosteneva, può sostituirsi alla coscienza dell'uomo. Ancora più coraggiosa fu la sua ferma condanna delle teorie razziali, quando molti preferivano il silenzio o l'opportunismo. Per Nicoletti ogni essere umano possedeva una dignità inviolabile, incompatibile con qualsiasi forma di discriminazione. Quelle posizioni gli procurarono isolamento, ostilità e perfino un trasferimento punitivo. Ma non modificarono mai la sua schiena dritta.

Sarebbe però un errore ricordarlo soltanto come sacerdote impegnato. Don Luigi Nicoletti fu uno degli intellettuali più raffinati espressi dalla Calabria nel Novecento. Insegnò lettere, pubblicò studi dedicati a Manzoni e alla letteratura italiana, collaborò con riviste culturali e contribuì alla formazione di intere generazioni di studenti. Per lui lo studio non era mai esercizio di erudizione. Era una forma di responsabilità. Conoscere significava diventare cittadini migliori, imparare a distinguere la verità dalla propaganda, il giudizio dal pregiudizio.

Ancora più attuale appare il suo modo di vivere il cattolicesimo. Nicoletti fu profondamente uomo di Chiesa, ma mai uomo di chiusure. La sua fede non costruiva muri, apriva dialoghi. Rimase sempre fedele al magistero ecclesiale senza trasformare la religione in uno strumento di potere o di contrapposizione. Credeva che il cristiano dovesse abitare il proprio tempo, ascoltare il mondo, confrontarsi con idee diverse e contribuire al bene comune con umiltà e spirito di servizio. In anni in cui il rischio del clericalismo era tutt'altro che marginale, egli seppe testimoniare una fede colta, aperta e profondamente umana.

Ed è forse qui che risiede la sua eredità più preziosa.

Viviamo in un tempo in cui il rumore spesso prevale sull'approfondimento, in cui le opinioni corrono più veloci dello studio e la ricerca del consenso rischia di sostituire la ricerca della verità. Don Luigi Nicoletti ci ricorda invece che la cultura richiede pazienza, che la libertà comporta responsabilità e che il coraggio consiste, prima di tutto, nel non rinunciare mai alla propria coscienza.

Insegna ai giornalisti che scrivere significa assumersi una responsabilità verso i lettori. Agli insegnanti ricorda che educare non equivale soltanto a trasmettere nozioni, ma a formare uomini liberi. Ai credenti mostra che la fede non può essere ridotta a ideologia. E a tutti noi ricorda che la coerenza, anche quando costa, rappresenta una delle forme più alte della dignità umana.

La Calabria viene spesso raccontata attraverso le sue difficoltà, le sue contraddizioni, le sue ferite. Eppure esiste un'altra Calabria, fatta di intelligenze, di coscienze e di uomini che hanno saputo lasciare un segno profondo nella storia civile e culturale del Paese. Don Luigi Nicoletti appartiene pienamente a questa tradizione.

Riscoprirlo non significa guardare con nostalgia al passato. Significa restituire alla memoria collettiva un maestro di libertà, uno di quegli uomini che continuano a parlare anche quando la loro voce sembra essersi spenta.

Perché ogni comunità ha bisogno dei propri esempi. E tra gli esempi migliori che la Calabria possa offrire alle nuove generazioni c'è certamente Don Luigi Nicoletti: un uomo che non cercò mai il successo, ma la verità; non il potere, ma il servizio; non l'applauso, ma la coerenza. Ed è forse proprio per questo che, a distanza di tanti anni, la sua lezione continua ad apparire sorprendentemente viva.