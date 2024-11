Si terrà domani, lunedì 17 dicembre alle ore 11.00 nell’aula Solano dell’Università della Calabria, la lectio magistralis di Franco Roberti, già procuratore capo della Direzione nazionale antimafia, su: La legalità costituzionale come strumento di contrasto alla società delle mafie e della corruzione. L’iniziativa è organizzata dai corsi di Pedagogia dell’Antimafia del Dipartimento di Culture, Educazione e Società e Diritti e Cittadinanza del Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica dell’Università della Calabria.



L’incontro sarà introdotto dal professore Silvio Gambino, fondatore ed ex preside della Facoltà di Scienze politiche dell’Ateneo cosentino, e coordinato da Giancarlo Costabile del Laboratorio di pedagogia dell’antimafia. Tra gli indirizzi di saluto, oltre quello affidato alle autorità accademiche dell’Università, è prevista anche la testimonianza di Nino Melito Petrosino, pronipote del poliziotto italoamericano Joe, ucciso dalla mafia. Al procuratore Roberti sarà consegnata dal rettore Gino Crisci, una targa celebrativa per omaggiare la sua lunga e brillante carriera di magistrato impegnato in prima linea nel contrasto alla cultura delle mafie e dell’illegalità.