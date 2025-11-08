Il primo premio nell’ambito della prima edizione di “Minoranze linguistiche calabresi”, evento promosso dal Corecom Calabria, è andato a Saverio Caracciolo, apprezzato documentarista antropologico e videomaker che con il suo format LaC Storie e le sue produzioni per network italiani e internazionali è diventato un punto di riferimento delle produzioni cinematografiche di taglio antropologico: il suo docufilm realizzato per Diemmecom “Gallicianò, il borgo che parla il greco antico” è stato il prodotto più votato dagli studenti delle classi quinte dell’istituto di Istruzione Superiore “R. Piria” di Rosarno.

Cultura

“Essere Arbrëshë”, l’inestimabile patrimonio raccontato nel docufilm Diemmecom premiato da Corecom

Redazione Cultura
“Essere Arbrëshë”, l’inestimabile patrimonio raccontato nel docufilm Diemmecom premiato da Corecom

L’opera

È dall'ottavo secolo a.C. che Gallicianò, piccola frazione del comune di Condofuri (RC), tiene stretta a sé la cultura grecanica. Saverio Caracciolo lascia parlare i passanti, le pietre che la costruiscono e ne solidificano la tradizione, i monti e le vallate dell'Aspromonte, la campana della chiesa della Madonna di Grecia che viene suonata per ricordare la cultura ortodossa. Un omaggio a questo affascinante territorio dell'area ellenofona intitolato "Gallicianò - Il borgo che parla grecanico".