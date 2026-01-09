L’appuntamento è per il 14 gennaio all’Istituto Italiano di Cultura con “La Trinità del suono”: uno spettacolo di musica, poesia e arte visiva per riscoprire il pensiero del monaco calabrese del XII secolo, collocato nel Paradiso dantesco nel cerchio del Sole, tra gli spiriti sapienti

Il 14 gennaio, alle 18,30, presso l'Istituto Italiano di Cultura di La Valletta, si terrà uno spettacolo di musica, poesia e arte visiva per riscoprire il pensiero di Gioacchino da Fiore, monaco calabrese del XII secolo, collocato nel Paradiso dantesco nel cerchio del Sole, tra gli spiriti sapienti.

L'iniziativa, sostenuta dalla Casa Discografica “Kicco Music” di Milano e dal Centro Internazionale di Studi Gioachimiti di San Giovanni in Fiore vedrà protagonisti la soprano Laura Ansaldi, il flautista Marco Baragli e il pianista Nicolò Giuliano Tuccia, che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale attraverso quasi mille anni di repertorio.

È prevista anche una parte narrata a cura di Carlo Donadio, che prenderà avvio dalla poesia "Trinità d'amore” della poetessa Marilù Dell'Aquila.

Accanto alla musica e alla parola, l'arte visiva avrà un ruolo centrale: le pittrici Veronique Gray, Conchita De Palma e, come special guest, Katarina Kern, presenteranno opere che traducono in immagini la simbologia dei brani e della filosofia gioachimita.

Le letture simboliche, curate da Marco Baragli, saranno dedicate al ricordo del Prof. Eugenio Corsini, insigne simbolista italiano. L'animazione delle immagini è realizzata dall'agenzia creativa SharingIdea di Torino.