Il cuore grande della Calabria giunge nella sconfinata Africa grazie alla generosità dei volontari e dei . Inaugurato in Tanzania il primo parco giochi inclusivo dedicato ai bambini con disabilità. Un dono fortemente voluto dall’associazione cosentina “La terra di Piero”, portato avanti insieme ai numerosi progetti ideati per portare migliori condizioni di vita alla popolazione locale.

Dai beni di prima necessità, ai medicinali, passando per l'istruzione. Il progetto "Pamoja", tuttavia, ha compiuto un importante passo in avanti concedendo ai più piccoli momenti di puro divertimento. Altalene e giochi sono stati collocati all'esterno della scuola primaria di Ipogolo, villaggio nella provincia della città Iringa. Qui si trovano alcune classi speciali composte da studenti diversabili. L'apertura del Parco intitolato "Pietro Romeo 2" è stato un trionfo di danze, musiche e sorrisi. Un'esperienza umana indimenticabile tanto per i volontari tanto per i bambini. Il video, postato sulla pagina social dell'associazione, ha catturato i momenti salienti della giornata. g.d'a.