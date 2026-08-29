Si è svolta a Montepaone Lido, presso l’Anfiteatro comunale sul Lungomare Nausicaa, la XVIII edizione del Premio Internazionale Liber@mente, promosso dalla Fondazione Vincenzo Scoppa. I Premi sono stati conferiti ad Acton Institute, centro internazionale impegnato nel rapporto tra religione, libertà ed economia; a Gazzetta del Sud, storica testata del Mezzogiorno fondata nel 1952; e al prof. Eugenio Capozzi, storico, saggista e docente universitario.

Nel corso della serata sono stati attribuiti anche diversi riconoscimenti speciali a realtà associative, culturali e sociali che si sono distinte per l’impegno a favore del territorio, della partecipazione, della solidarietà, della cultura, dello sport e della vita comunitaria. Particolarmente intenso il momento dedicato al ricordo di Angela Fidone, artista, docente e protagonista della vita culturale della Fondazione, ideatrice di “Volo”, l’opera che costituisce la statuetta del Premio.

«Questa edizione – dichiara Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa – ha confermato il valore di un percorso culturale fondato sulla libertà, sulla responsabilità personale e sul pluralismo. Abbiamo voluto rendere omaggio a personalità e istituzioni di rilievo, ma anche a tante realtà del territorio che ogni giorno costruiscono legami, educazione, partecipazione e senso civico. Il ricordo di Angela Fidone ha dato alla serata un significato ancora più profondo, unendo memoria, gratitudine e continuità».

La serata è stata condotta da Daniela Rabia e Annarita Palaia, con momenti musicali affidati a Karol Grazia Mascaro, al pianoforte, e Valeria Procopio, al clarinetto. Con la XVIII edizione, il Premio Internazionale Liber@mente conferma la propria vocazione a essere un luogo di incontro tra cultura, territorio, pensiero libero e responsabilità civile.