Ultimi preparativi per la cinquantesima edizione della Sagra del fungo a Camigliatello Silano per la tre giorni che si svolgerà dall’11 al 13 ottobre. La fortunata kermesse calabrese, promossa e organizzata dalla Proloco locale, è diventata per eccellenza un punto di riferimento per tutti gli amanti della montagna e soprattutto dei funghi. Fermento in queste ore tra le vie del piccolo borgo di montagna, location perfetta dell’evento. Diversi gli autobus dalla Puglia, Campania e Sicilia in arrivo nella località turistica calabrese, per la tre giorni che prevede il tutto esaurito.

ll fungo porcino sarà la guest star per eccellenza dell’iniziativa. Spettacoli musicali, degustazioni e le bellezze della Sila i principali pilastri della tre giorni. Previsto un annullo filatelico speciale, a cura di Poste italiane, per sabato 12. «Un modo per storicizzare in maniera speciale un evento di straordinaria importanza, l’annullo filatelico di Poste italiane per la cinquantesima edizione della Sagra è veramente motivo di orgoglio per tutta la comunità», ha affermato Eugenio Celestino, presidente della Proloco di Camigliatello.