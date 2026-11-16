Doppio sold out al Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza: tutto esaurito per la prima di venerdì sera e per la replica pomeridiana di domenica. Il capolavoro di Rossini apre la stagione lirica con un allestimento di grande pregio, un cast impeccabile e una lettura registica capace di restituire intatta la modernissima vitalità dell’opera

Due volte tutto esaurito. Due serate nelle quali il Teatro di Tradizione Alfonso Rendano ha ritrovato, attraverso Rossini, una delle sue vocazioni più autentiche: quella di essere casa della meraviglia, casa della grande lirica, luogo d’incontro tra la tradizione musicale e un pubblico contemporaneo, capace ancora di emozionarsi davanti a un sipario che si apre.

Il doppio sold out del Barbiere di Siviglia, alla prima di venerdì e alla replica pomeridiana di domenica, rappresenta dunque molto più di un dato numerico. È il segnale di una risposta concreta del pubblico alla stagione lirica ideata dalla direttrice artistica Chiara Giordano, e soprattutto alla scelta di inaugurare il percorso dedicato alla trilogia di Figaro con uno dei titoli più complessi e insieme più popolari dell’intero repertorio operistico.

Chiara Giordano, al termine di queste due rappresentazioni, può legittimamente parlare di un obiettivo raggiunto. «Siamo felici – è il senso della sua riflessione – perché l’obiettivo è stato centrato sotto ogni profilo: innanzitutto quello artistico, con un cast di qualità impeccabile, e poi quello della partecipazione, con un pubblico numerosissimo che ha riempito il teatro e ha restituito allo spettacolo un entusiasmo straordinario». Una soddisfazione che appartiene alla direzione artistica, ma anche a tutto lo staff del Rendano, impegnato nella costruzione di una produzione nella quale ogni elemento concorre a una precisa idea di teatro.

E il primo merito di questo Barbiere è proprio quello di essere riuscito a trasformare una macchina teatrale complessa in qualcosa di apparentemente naturale.

La regia di Paolo Panizza: quando la tradizione diventa contemporanea senza tradire la volontà dell'autore:

Su tutto domina la regia di Paolo Panizza, semplicemente magistrale. Panizza possiede una qualità oggi tutt’altro che comune: sa intervenire su un’opera in punta di piedi, con il massimo rispetto verso ciò che l'autore ha scritto. Sa renderla contemporanea senza pretendere di correggerla. Sa introdurre ritmo, movimento, dinamismo e una sensibilità scenica vicina al pubblico di oggi, mantenendo però intatta la grammatica profonda concepita dall’autore.

È una capacità rara, soprattutto nell’opera buffa, dove il rischio di trasformare la comicità in caricatura è sempre dietro l’angolo.

Il suo Barbiere di Siviglia non è una cartolina, né un museo del Settecento. È un mondo teatrale vivo, mobile, colorato, nel quale le diverse epoche che hanno contribuito alla fortuna del Barbiere sembrano incontrarsi. Il Settecento della vicenda, l’Ottocento della definitiva consacrazione dell’opera e persino una certa energia del musical contemporaneo convivono senza mai entrare in conflitto.

Panizza comprende perfettamente che Rossini non ha bisogno di essere “modernizzato”: è già modernissimo. Occorre soltanto liberarne la vitalità.

E così la regia accompagna il ritmo musicale, amplifica la comicità, costruisce una coralità scenica continua e, soprattutto, permette ai personaggi di respirare. Ogni ingresso, ogni movimento, ogni situazione contribuisce alla progressiva esplosione del meccanismo comico.

Una regia elegante, intelligente, incantevole. Ma soprattutto rispettosa. Ed è proprio nel rispetto dell’autore che Panizza trova la libertà necessaria per parlare al presente.

Figaro: Vittorio Prato, il barbiere che domina la scena

Se esiste un centro gravitazionale dello spettacolo, è Vittorio Prato. Il suo Figaro è stato semplicemente straordinario.

Prato comprende una cosa essenziale: Figaro non è soltanto il personaggio che canta «Largo al factotum». Figaro è il motore drammaturgico dell’intera opera. È colui che conosce la città, ne comprende i meccanismi, conosce gli uomini e le loro debolezze e, soprattutto, sa trasformare ogni ostacolo in un’occasione. È un personaggio che vive di intelligenza teatrale prima ancora che di virtuosismo vocale.

Prato gli conferisce una presenza scenica magnifica. È brillante, naturale, sempre perfettamente dentro la situazione. Ma ciò che colpisce maggiormente è la chiarezza della parola.

La celeberrima aria d’ingresso non diventa mai un esercizio di velocità. Le sillabe arrivano nitide, le consonanti hanno peso, le frasi possiedono una direzione. La rapidità rossiniana non sacrifica mai il significato del testo. Anzi, la precisione con cui Prato scandisce le parole consente allo spettatore di seguire perfettamente il personaggio mentre si presenta, si compiace di sé, racconta la propria onnipresenza e costruisce, attraverso la parola, il mito di Figaro. È una prova nella quale tecnica e teatro coincidono.

Vittorio Prato abita il personaggio di Figaro con una libertà scenica che appartiene ai grandi interpreti. Possiede ironia, vitalità, intelligenza, brillantezza, una certa irresistibile vanità e quella capacità di stare sempre un passo avanti rispetto agli altri.

È lui a comprendere che il mondo può essere governato attraverso l’intelligenza e l’invenzione. È lui a organizzare la fuga sentimentale di Rosina e Almaviva. È lui a mettere in moto la macchina degli equivoci.

Prato restituisce tutto questo con una prova di assoluto rilievo. Il suo Figaro è stato il massimo.

Rosina: Irene Molinari, una donna che non accetta di essere soltanto una pupilla

Irene Molinari affronta Rosina con intelligenza e personalità. Rosina, nella commedia di Beaumarchais, come nell’opera di Rossini, è molto più di una giovane innamorata. È una donna che vive dentro un sistema sociale nel quale altri pretendono di decidere per lei. Don Bartolo vuole controllarla, Almaviva vuole conquistarla, Figaro la aiuta a liberarsi. Ma Rosina non è mai una semplice pedina.

Molinari ne restituisce magnificamente l’indole vivace, la malizia, l’ironia e soprattutto la capacità di prendere in mano il proprio destino. La sua Rosina possiede quella ambivalenza tipicamente rossiniana per cui la grazia vocale non esclude mai l’intelligenza teatrale. La linea melodica diventa caratterizzazione psicologica: agilità, ornamentazione e virtuosismo non sono meri abbellimenti, ma la manifestazione sonora di una personalità che rifiuta di rimanere confinata nel ruolo che la società le ha assegnato. È una Rosina spiritosa, determinata, femminile senza essere stereotipata.

E proprio nella relazione con Figaro e con il Conte emerge la sua vera natura: Rosina vuole amare, ma vuole anche scegliere.

Il Conte d’Almaviva: Bryan Lopez Gonzalez e la leggerezza dell’innamorato

Nel Conte d’Almaviva,Bryan Lopez Gonzalez affronta uno dei personaggi più insidiosi dell’opera. Il Conte è aristocratico, giovane, innamorato e disposto a rinunciare persino alla propria identità pur di essere amato per quello che è e non per il titolo che possiede.

Da qui nasce il gioco dei travestimenti: Lindoro, il soldato, il maestro di musica. Una successione di identità che, sotto il profilo drammaturgico, racconta una cosa molto precisa: per conquistare Rosina, Almaviva deve spogliarsi temporaneamente del proprio potere sociale.

Bryan Lopez Gonzalez rende bene questa dimensione, mantenendo il personaggio in equilibrio tra eleganza aristocratica e comicità.

Il Conte è infatti un innamorato serio dentro una commedia che continuamente si diverte a smontare la sua serietà. E proprio questo contrasto alimenta la sua efficacia scenica.

Un encomio particolare a Bryan Lopez Gonzalez per aver eseguito anche l'ultima aria dell'opera, generalmente tagliata dalle altre recite teatrali del Barbiere di Siviglia, poiché nasconde una serie di insidie tecniche, espressive e interpretative. Bryan Lopez Gonzalez, dal canto suo, l'ha interpretata magistralmente, con dei virtuosismi vocali eccellenti.

Don Bartolo: Carlo Lepore, la grande tradizione dell’opera buffa

Con Carlo Lepore il Rendano ha avuto sul palcoscenico un autentico interprete di riferimento del repertorio buffo.

Don Bartolo è uno dei personaggi più complessi dell’opera proprio perché Rossini non lo concepisce come un semplice vecchio ridicolo. È un uomo ossessionato dal controllo. Vuole possedere Rosina, controllarne le frequentazioni, impedirne l’emancipazione e soprattutto sposarla per sottrarla al pericolo di perderla.

Lepore costruisce questo carattere attraverso una straordinaria padronanza della parola e del gesto. La comicità non è mai fine a se stessa. Nasce dalla psicologia.

Don Bartolo fa ridere perché prende terribilmente sul serio il proprio ruolo di padrone della casa e perché continua a perdere il controllo proprio mentre tenta disperatamente di conservarlo.

Lepore possiede inoltre quella qualità fondamentale dell’interprete buffo: sa ascoltare la scena.

La sua comicità nasce dalla relazione con gli altri, dalle pause, dalle reazioni, dalle accelerazioni e dai tempi teatrali. È un Don Bartolo autorevole e grottesco, irritato e umano, ridicolo senza diventare caricaturale.

Una prova di grande mestiere che Lepore vince e stravince. Infiniti gli applausi che ha raccolto a fine opera.

Don Basilio: Dejan Vatchkov, la malizia trasformata in teatro

Dejan Vatchkov, nei panni di Don Basilio, completa magnificamente il sistema dei personaggi adulti che cercano di governare la vicenda. Basilio è l’uomo della calunnia, colui che conosce il potere distruttivo della parola. È una figura apparentemente secondaria, ma drammaturgicamente fondamentale: la sua celebre aria sulla calunnia espone infatti una delle intuizioni più moderne del Barbiere. La reputazione può essere costruita, manipolata, distrutta. La parola può diventare un’arma.

Vatchkov affronta il personaggio con incisività, mantenendone la componente comica ma senza smarrirne la dimensione inquietante.

Basilio fa sorridere, ma dietro il sorriso possiede qualcosa di oscuro: la consapevolezza di quanto facilmente una società possa essere manipolata attraverso il pettegolezzo e la menzogna.

Una commedia dell’intelligenza

È proprio nella relazione tra questi personaggi che il Barbiere rivela la propria straordinaria modernità. Rosina ama Lindoro, che in realtà è il Conte Almaviva. Don Bartolo vuole sposare Rosina. Don Basilio alimenta sospetti e intrighi. Figaro orchestra la liberazione dei due innamorati. Ma sotto la superficie della commedia esiste una lotta più profonda: quella tra chi vuole controllare e chi vuole scegliere. Bartolo rappresenta il vecchio ordine. Almaviva, paradossalmente, deve rinunciare al proprio privilegio per essere amato. Rosina rivendica il diritto alla propria volontà. Figaro, uomo del popolo, possiede l’arma più potente di tutte: l’intelligenza. È questo il grande miracolo drammaturgico di Rossini: trasformare una vicenda di travestimenti e equivoci in una commedia sulla libertà. E Panizza lo comprende perfettamente.

Ferdinando Sulla: una direzione energica, brillante, teatrale

Sul podio, il maestro Ferdinando Sulla ha restituito alla partitura la sua natura autenticamente teatrale. Rossini non può essere semplicemente “suonato”: deve essere respirato.

La sua musica vive di scatti improvvisi, crescendo, precisione ritmica, leggerezza, contrasti dinamici e una tensione interna che non deve mai spegnersi.

Sulla ha guidato l’Orchestra Sinfonica Brutia con energia e brillantezza, sostenendo il palcoscenico senza sovrastarlo e accompagnando gli interpreti con grande attenzione.

La direzione ha saputo dare alla partitura quella pulsazione nervosa e festosa che costituisce il cuore dello stile rossiniano.

Il risultato è stato un Rossini vivo, luminoso, teatrale.

Il Coro Lirico Siciliano

Importante anche il contributo del Coro Lirico Siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa, capace di inserirsi nella complessa macchina scenica con precisione e compattezza.

La dimensione corale, nel Barbiere, non rappresenta soltanto un elemento musicale: contribuisce alla costruzione di una città, di una società, di un ambiente nel quale i protagonisti si muovono. Il coro diventa quasi un personaggio collettivo.

Create Danza

A impreziosire ulteriormente lo spettacolo, le coreografie di Filippo Stabile e l’esecuzione della compagnia Create Danza, che hanno introdotto una componente gestuale di grande efficacia.

Il movimento scenico non è mai apparso estraneo alla musica: al contrario, ha assecondato il carattere ritmico e farsesco della partitura, trasformando il palcoscenico in uno spazio continuamente attraversato dall’energia rossiniana. Un lavoro corale, una stagione che parte nel segno della qualità

I costumi di Matteo Corsi: eleganza, carattere e funzione drammaturgica

Accanto alla regia e alle scenografie di Paolo Panizza, un elogio particolare merita il lavoro sui costumi di Matteo Corsi, elemento tutt’altro che ornamentale nella costruzione dello spettacolo.

I costumi contribuiscono infatti a definire immediatamente la natura dei personaggi e il loro posto all’interno della complessa società rappresentata da Rossini. Non sono semplicemente abiti d’epoca, ma strumenti attraverso i quali la caratterizzazione scenica acquista maggiore profondità.

Corsi comprende che nel Barbiere di Siviglia l’apparenza costituisce una parte essenziale della drammaturgia: il Conte si traveste, cambia identità, si presenta come Lindoro, come soldato, come maestro di musica; Figaro attraversa con naturalezza i diversi ambienti della città; Rosina vive il contrasto tra la condizione di giovane donna sottoposta alla tutela di Don Bartolo e il desiderio di affermare la propria libertà.

Il costume, dunque, accompagna il gioco delle identità e degli equivoci.

Dietro il successo di queste due rappresentazioni c’è infine un lavoro collettivo: interpreti, orchestra, coro, danzatori, regia, maestranze, tecnici e tutto lo staff del Teatro Rendano.

La direzione artistica di Chiara Giordano ha scelto di inaugurare la stagione con un’opera capace di parlare tanto al pubblico più esperto quanto a chi si avvicina per la prima volta alla lirica. E il pubblico ha risposto.

Due sold out, due sale piene, due occasioni nelle quali la musica di Rossini ha dimostrato ancora una volta di non appartenere soltanto alla storia. Appartiene al presente.

E forse è proprio questo il risultato più bello del Barbiere del Rendano: non aver semplicemente rappresentato un capolavoro, ma aver dimostrato che la grande opera, quando viene affidata a interpreti autentici e a una regia capace di comprenderne lo spirito, può ancora essere teatro vivo, popolare, intelligente e profondamente contemporaneo.