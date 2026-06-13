I 24 teatri italiani in cui Maria Callas ha cantato, dal debutto all'Arena di Verona che segnò l'inizio della sua ascesa, e alcuni archivi storici legati al soprano riceveranno il 15 giugno le medaglie celebrative per i cento anni della nascita della cantante, attribuite dal Festival Internazionale Maria Callas di Verona. La cerimonia è in programma alle 12 nella Sala Presidenziale del Teatro dell'Opera di Roma.

Il Festival, ideato da Nicola Guerini, in dodici anni di attività ha realizzato numerosi progetti in collaborazione con realtà prestigiose e ha visto la partecipazione di studiosi e artisti di fama internazionale. In occasione del centenario dalla nascita di Maria Callas, il Festival ha realizzato una medaglia celebrativa da conferire a cento eccellenze tra artisti, intellettuali, imprenditori, Enti, Istituti di alta cultura e di ricerca scientifica, che si sono distinti negli ultimi anni per il loro talento, l'arte, le idee e lo sviluppo delle comunità in cui operano.

Dopo le prime medaglie celebrative assegnate alla Fondazione Arena di Verona e al Teatro Regio di Torino, riceveranno il riconoscimento il Politeama Rossetti (Trieste), il Teatro Carlo Felice (Genova), il Teatro Dante Alighieri (Ravenna), il Teatro Donizetti (Bergamo), il Teatro Duse (Bologna), il Teatro La Fenice (Venezia), il Teatro Francesco Cilea (Reggio Calabria), il Teatro Grande (Brescia), il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Firenze), il Teatro Massimo (Cagliari), il Teatro Massimo (Palermo), il Teatro Massimo Bellini (Catania), il Teatro Nuovo (Salsomaggiore Terme), il Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Udine), il Teatro dell'Opera (Roma), il Teatro Regio (Parma), il Teatro San Carlo (Napoli), il Teatro alla Scala (Milano), il Teatro Sociale (Rovigo), il Teatro Verdi (Pisa) e il Teatro Verdi (Trieste).

La medaglia celebrativa prende il nome di 100 Petali per Maria Callas, ideata dal designer Christian Faes e prodotta dall'Atelier Arte Poli. La cerimonia sarà aperta dal sovrintendente dell'Opera di Roma Francesco Giambrone, dal presidente del Festival internazionale Maria Callas Nicola Guerini e dal referente per la ricerca scientifica e i progetti culturali Simone Di Crescenzo. È annunciata anche la presenza dell'Ambasciata della Repubblica Ellenica in Italia, con l'ambasciatrice Eleni Sourani, e dell'Ambasciata di Francia in Italia, in segno del legame profondo che unì Maria Callas ai due Paesi.