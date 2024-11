Sarà trasmesso questa sera (martedì 8 dicembre) alle 21.00 su LaC Tv (canale 19 del digitale terrestre), il colossal musicale “Francesco de Paula l’Opera” sulla vita e i miracoli di San Francesco di Paola.



L’Opera, prodotta da Ruggero Pegna nella sua imponente versione sia dal vivo sia televisiva, è stata scritta e composta dal Maestro Francesco Perri, celebre compositore e direttore del Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza. La regia è di Marco Simeoli, artista, regista, attore, protagonista di alcuni più fortunati musical e spettacoli teatrali, vincitore dell’Oscar Italiano del Musical nel 2015, mentre l’ allestimento è stato diretto da Lucio Mazzoli, che ha già curato i Promessi Sposi e altri noti spettacoli musicali, e si avvale di alcune delle più prestigiose firme dello spettacolo italiano: scenografie, videoscenografie elettroniche ed effetti speciali di Bruno Garofalo, coreografie di Stefano Bontempi, costumi di Silvia Polidori, disegno luci di Marco Macrini, regia televisiva di Enrico Pulice. La produzione televisiva è stata registrata al Palacalafiore di Reggio Calabria, nell’ unica rappresentazione dal vivo.





Il cast

Straordinario il cast con il bravissimo Renato Campese, storico attore teatrale italiano, nei panni di San Francesco da adulto, Marco Manca, fino ad ora nel cast di Notre Dame De Paris e voce italiana di Gaston de “La Bella e la Bestia” della Disney (il giovane Francesco), Lalo Cibelli, il magistrale Virgilio della Divina Commedia, il Diavolo; il soprano Annalisa Sprovieri nei panni della mamma di San Francesco, Alessandra Fallucchi, suora Spencer nel film “The Young Pope” di Paolo Sorrentino, è Brigida, sorella di San Francesco, Francesco Castiglione, che ha al suo attivo “Un passo dal cielo”, “Che Dio ci aiuti”, “Don Matteo 10”, nel ruolo di padre Paolo Rendace, Daniele Derogatis, il Casanova dell’omonimo musical, fra' Nicola. Nel cast anche Davide Carpino (frà Angelo), Mirko Iaquinta (fra' Giovanni), Fulvia Lorenzetti (donna rossa), Sergio Del Prete (Re di Napoli), Chiara Ricca (Angelo), Andrea Tanzillo (cantante napoletano), Vito Aquino (pescatore), Matteo Volpotti (frate Nicola giovane). Il corpo di ballo, che comprende anche un gruppo reduce dal successo di Notre Dame De Paris, è composto da Gianmarco Gallo, Danilo Picciallo, Marco Alimenti, Alfonso Maria Mottola, Alessia Falcone, Miriam Bonaccorso, Rossella Vassallo, Raffaele Cava, Alessandro Ruffo, Samuele Tiso, Federica Fata, Francesca Mandarano, Fabiola De Rose, Francesca Sagula, Giusy Iantorno e Ilaria Rametta. Oltre alle soluzioni tecnologiche, videoscenografie elettroniche ed effetti 3D, l’imponente allestimento scenografico presenta bellissimi costumi d’epoca della ditta Farani di Roma.

Le dichiarazioni di Pegna e Perri

«Uno spettacolo emozionante – afferma Ruggero Pegna – dagli altissimi standard tecnico-artistici, sicuro veicolo di promozione della Calabria. E’ la più grande Opera Musical mai realizzata qui e, in particolare, su San Francesco di Paola, santo protettore della regione. Mi auguro che i massimi Enti regionali vogliano finalmente sostenere l’Opera in tutti i modi possibili, a partire da un grande tour! Ho anche inviato la proposta alla Calabria Film Commission e spero che il nuovo commissario Minoli le dia la giusta attenzione».





L’opera si discosta dalla tradizione del genere lirico e tenta di esplorare nuovi linguaggi e commistioni, in un insieme riuscito di Teatro, Opera, Lirica, Sinfonica, Musical. Un’opera “Pop” che raggiunge l’obiettivo di emozionare anche chi non conosce la figura del Santo e, al contempo, offre una sontuoso spettacolo di grande impatto visivo, affidato ad un cast di talentuosi interpreti. Il compositore Francesco Perri, premiato anche a New York con il “Winter Film Award” per la colonna sonora del film “The Guardian of Ice”, presenta così il suo lavoro:«È una suggestiva epopea musicale sul messaggio del Santo della Calabria, dalla sua nascita avvolta in un’aura soprannaturale nella piccola e assolata Paola, alla scelta dei genitori di instradarlo alla vita religiosa e alla sua giovane vocazione eremitica, fino alla fondazione di numerosi eremi e la nascita della congregazione paolana, detta anche Ordine dei Minimi. Il racconto scorre tra aneddoti agiografici ed eventi prodigiosi che resero grande “il frate eremita” agli occhi dei fedeli. Il mio testo, con la magistrale regia di Simeoli, sceglie di raccontare con sguardo laico Francesco “uomo moderno”, la sua eterna lotta con il diavolo per vincere la “tentazione”. Francesco resiste e fonda la sua vita sulla continua ricerca del Signore, nello spirito della “minimezza” da cui scaturisce l’amore e la carità verso il prossimo».