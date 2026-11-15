Per il terzo anno consecutivo l’infermiera e scrittrice Barbara Modaffari e Francesco Vigna, figlio di Anna Morrone, entreranno nelle aule della provincia di Cosenza per parlare con gli studenti di violenza sulle donne e di ogni forma di sopruso. Gli incontri sono tra le iniziative promosse dai dirigenti scolastici in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Si partirà dalla seconda edizione del libro “Ma io non ritorno - Un’altra Anna”. Il volume è stato scritto da Modaffari con la collaborazione dello stesso Vigna. Racconta la vita di Anna Morrone, ostetrica e madre di 38 anni, e il suo femminicidio. La donna fu uccisa dal marito a Cosenza il 2 luglio 1999, quando Francesco era ancora un adolescente. In classe lui stesso porterà la propria testimonianza diretta e l’autrice ripercorrerà con i ragazzi le pagine del libro. Un confronto aperto, fatto di domande e riflessioni sulla libertà, sull’affettività sana e sul rispetto reciproco. Gli studenti saranno, dunque, chiamati a tenere vivo il ricordo di Anna. Insieme impareranno a riconoscere per tempo i segnali di una relazione tossica, la gelosia ossessiva e la violenza psicologica, prima che la situazione degeneri. Così una tragedia familiare diventa uno strumento di prevenzione e di educazione al rispetto. Il percorso è ormai un appuntamento fisso sul territorio e affida alla scuola il compito di far crescere una cultura contraria alla violenza di genere. Il libro viene presentato anche in comuni e associazioni, i prossimi incontri a scuola coinvolgeranno alcune classi dell’IIS IPSS ITAS “Da Vinci Nitti” di Cosenza e, ad Acri, il liceo classico, il liceo scientifico e l’istituto tecnico.