In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, promossa da ICOM (International Council of Museums), il Museo diocesano di Reggio Calabria propone la Mostra fotografica Gaza. Là dove resiste la vita, raccolta di immagini del fotografo palestinese Fadi A. Thabet.

Il tema scelto da ICOM nel 2026 è Musei che uniscono un mondo diviso, con il fine di evidenziare come i musei, in quanto luoghi di apprendimento, contribuiscano alla convivenza pacifica e al rispetto reciproco, agendo come ponti tra divisioni culturali, sociali e geopolitiche, promuovendo il dialogo, la comprensione e la pace all’interno delle comunità e tra di esse, a livello globale.

Il Museo diocesano di Reggio Calabria sceglie di declinare il tema della Giornata accogliendo la Mostra, adesso riallestita con l’aggiunta di una sezione di scatti inediti risalenti alle ultime settimane.

Fadi A. Thabet è un fotografo palestinese nato a Gaza. Cresciuto in un contesto segnato da conflitto, occupazione e assedio, ha scelto la fotografia come forma di resistenza e testimonianza.

Il suo sguardo si posa sui dettagli della vita quotidiana (i volti, le strade, gli oggetti, i silenzi), restituendo al mondo una Gaza viva, dignitosa, ferita ma non sconfitta.

Attraverso le sue fotografie Fadi racconta Gaza dall’interno, restituendone una visione complessa e autentica: non solo vittima del conflitto, ma anche luogo di resilienza, bellezza e affetti.

Varcare la soglia della Mostra di Fadi A. Thabet significa immergersi in un viaggio emotivo nel cuore di Gaza, tra le rovine e i frammenti di una quotidianità ostinata.

Il percorso espositivo, articolato in sezioni, si snoda come una narrazione costruita per coinvolgere il visitatore e per restituire la complessità di un luogo dove la speranza si mescola al dolore, la resilienza si fa gesto quotidiano, l’anelito di pace supera ogni forma di conflitto.

La mostra Gaza. Là dove resiste la vita, allestita in collaborazione con ISMED (organismo di mediazione civile e commerciale), il Parco Ecolandia e Spazio Open, sarà inaugurata sabato 16 maggio alle ore 19 e sarà visitabile, negli orari di apertura del Museo, fino a domenica 14 giugno.

Lunedì 18 maggio, dalle ore 17 alle 20, il Museo diocesano proporrà un’apertura straordinaria con ingresso libero alla Mostra e alle preziose collezioni museali.

Gli eventi del 16 e 18 maggio si inseriscono nel programma promosso dalla Rete dei Musei e dei Siti culturali della città di Reggio Calabria in occasione della Giornata Internazionale dei Musei.