La morte del musicista e premio Oscar Ennio Morricone ha scosso il mondo della cultura e non solo. In tanti in queste ore lo stanno ricordando, ringraziandolo per quello che negli anni ha donato al mondo della musica e del cinema. Tra di essi anche i vertici del Politeama di Catanzaro.

«Con la scomparsa del maestro Ennio Morricone se ne va un pezzo di storia della musica e del cinema che ha fatto grande l’Italia in tutto il mondo. La Fondazione Politeama, in questa giornata di lutto per il mondo dello spettacolo, ricorda con onore e con orgoglio la prestigiosa collaborazione instaurata col grande compositore, cittadino onorario di Catanzaro». Lo affermano il sovrintendente Gianvito Casadonte - a cui Morricone rivelò il suo affetto per il Politeama in un'intervista per Rai Uno - e il direttore generale Aldo Costa, che organizzò il primo grande evento al teatro nel 2007.

«Sono stati tre gli indimenticabili concerti che Morricone ha tenuto nel capoluogo - proseguono - lasciando un’impronta indelebile nei cuori di tutti gli spettatori. I premi Oscar e la sterminata galleria di riconoscimenti per le musiche scritte per oltre 500 film, rappresentano solo un piccolo attestato della sua grandezza di uomo e di artista che ha saputo interpretare il proprio lavoro con umiltà e spirito di servizio. Con la stessa discrezione, il maestro non ha mai nascosto di essere rimasto molto legato a Catanzaro specialmente da quando, nel 2011, il Consiglio comunale volle conferirgli la cittadinanza onoraria. Per la Fondazione Politeama resterà sempre un tassello prestigioso averlo potuto accogliere e conoscere da vicino in qualità di presidente onorario della rassegna “La grande musica per il cinema”».

«La sua collaborazione – concludono - è stata davvero preziosa nel percorso di crescita e di consacrazione del Politeama nel panorama teatrale nazionale. Non dimenticheremo mai il regalo che il maestro Morricone ha voluto fare alla città di Catanzaro nel poter ascoltare dal vivo le sue musiche che hanno fatto la storia».