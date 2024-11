Il capo della Dda insegnerà nella Scuola di specializzazione per le professioni legali a partire da questo anno accademico. Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 4 ottobre

Ci sarà anche il capo della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, Nicola Gratteri, tra i docenti che a partire da questo anno accademico insegneranno alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro. L’offerta formativa della Scuola di alta formazione prevede, infatti, per l’anno academico 2019/2020, l’inclusione di ulteriori moduli pratici, una serie di seminari che proporranno l’approfondimento di temi di attualità calibrati in funzione dello svolgimento delle prove concorsuali, e la presenza di nuovi qualificati docenti, tra i quali anche il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri.

Le iscrizioni

Le iscrizioni ai corsi sono aperte e la domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 4 ottobre 2019. La Scuola ha l’obiettivo di sviluppare negli allievi l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici ed alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Il corso

Il corso, di durata biennale, offre al laureato in Giurisprudenza una formazione specialistica che – attraverso l’apprendimento teorico integrato da esperienze pratiche e da un rapporto ravvicinato con le realtà professionali (è previsto, infatti, un tirocinio obbligatorio di 100 ore presso gli Uffici Giudiziari convenzionati) – mira a far acquisire le competenze idonee ad affrontare i concorsi per l’esercizio delle professioni forensi (magistratura, avvocatura e notariato).



Per iscriversi, è possibile consultare apposito link





Luana Costa