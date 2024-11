Alla manifestazione, organizzata nell’ambito di “Montecitorio a porte aperte”, tenutasi alla presenza del vice presidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna, e del prefetto Francesco Tagliente, delegato ai rapporti istituzionali dell’Ancri, ha partecipato una delegazione della Sezione territoriale di Cosenza "Mario Metallo", rappresentata da:Angelo Cosentino, presidente della Sezione, Sisto Milito, Gerardo Sica, Giancarlo Cordasco, Valerio Caparelli, addetto stampa Anps Cosenza.

L’evento celebrativo è stato fortemente caratterizzato dalla programmazione del presidente nazionale dell’Ancri, Tommaso Bove, e dagli interventi introduttivi del grande storico del periodo risorgimentale, Comm. Michele D'Andrea, accompagnati dai suoni melodici di alcune aree liriche eseguite dalla Banda della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, e dall’appassionata interpretazione del tenore Francesco Grollo, socio Ancri. All’evento, oltre al presidente onorario Antonio Alderisio, come rappresentanti dell’Ancri erano presenti 200 associati provenienti da 16 regioni, in rappresentanza delle 75 strutture territoriali. Presente alla giornata anche il responsabile della delegazione di Cipro, in rappresentanza delle 12 delegazioni estere dell’Ancri. Soddisfatto il presidente Angelo Cosentino, il quale subito dopo la chiusura dell’evento ha dichiarato: «La presenza di una nostra delegazione alla Festa del Tricolore italiano, richiama quelli che saranno presto le tante iniziative sociali e culturali che la nostra sezione terrà nella provincia di Cosenza, nell’ambito del progetto “Decoro delle Bandiere” con la consegna del nostro amato tricolore a Comuni e istituzioni pubbliche»