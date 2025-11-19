È il più importante salone professionale del settore food e tecnologia nel Centro Sud Italia, è Gustus, l'expo dei sapori mediterranei che trasforma la Mostra d'Oltremare di Napoli, il parco al centro della città, nel cuore pulsante del gusto.

Anche quest'anno la nostra regione è stata tra i protagonisti di uno degli appuntamenti enogastronomici più importanti del Sud Italia

Anche la Regione Calabria, tra i partner dell'edizione numero 11, ha messo in vetrina i suoi sapori e le sue peculiarità, dalla nduja ai fichi, grazie alla presenza di numerose aziende calabresi come spiega Diego D'Onghia, divulgatore Arsac Calabria: «già lo scorso anno le nostre aziende sono state molto contente di aver partecipato e quindi quest'anno è stata una riconferma. Del resto il nostro assessore regionale all'agricoltura, neo confermato, Gianluca Gallo, ci tiene ad accompagnare le aziende che, come dice lui, «fanno i compiti a casa, nelle varie manifestazioni regionali e nazionali, impegnate sia nella promozione che nella commercializzazione. In questa occasione ci sono tutte le province rappresentate e offriamo il ostro paniere migliore».

Sapori di Calabria in mostra

Un ricco programma in tre giornate tra incontri, sapori e opportunità per presentarsi agli operatori del settore agroalimentare e far conoscere i prodotti del territorio come sottolineato da Giuliana Gargano, exhibition manager di Gustus: «Abbiamo una delegazione di buyer internazionali che vengono qui proprio per incontrare le aziende del Sud, perchè cercano eccellenze agroalimentari del Mediterraneo quindi perfettamente in target con le produzioni della Calabria, della Campania ma anche della Sicilia, della Puglia e della Basilicata. Ed è importante perchè qui anche le aziende calabresi incontrano centinaia e centinaia di ristoratori, alta cucina, catene alberghiere quindi è veramente indispensabile». Non solo l'incontro con buyer internazionali ma anche la possibilità di una crescita tecnologica per le aziende: «infatti a Gustus oltre ad essere in vetrina tutte le eccellenze agroalimentari, sono in vetrina anche le tecnologie e l'innovazione, tutto ciò che è ristorazione professionale».