Riapre a tempo pieno la Cattolica di Stilo. Fino al 10 settembre la chiesa bizantina che sovrasta potrà essere visitata per tutto l'arco della settimana, per 12 ore al giorno.

L'iniziativa è frutto dell'intesa che si è stabilita tra la Direzione regionale Musei Calabria guidata da Filippo Demma, a cui la struttura afferisce, e il Comune di Stilo.

«Al momento l'accordo avviato tra le parti - è detto in una nota - sta permettendo di aprire in via sperimentale al pubblico, da ieri 10 agosto e fino al prossimo 10 settembre, il luogo della cultura, diretto da Rossana Baccari, sette giorni su sette: dalle 8 alle 20 con ultimo ingresso alle 19.45. L'azione di collaborazione, concordata tra la Direzione regionale musei e la terna prefettizia che attualmente gestisce l'Ente territoriale, prevede che in questo periodo di grande affluenza di pubblico due dipendenti di ruolo del Comune di Stilo supportino nell'azione di accoglienza e vigilanza le tre unità del ministero della Cultura attualmente in servizio».

La Cattolica di Stilo, fondata, presumibilmente, tra la fine del X e l'inizio dell'XI secolo, è il monumento simbolo della Calabria bizantina. Dal 2006, insieme ad altri sette siti basiliani calabresi, è stata inserita nella lista dei luoghi candidati a diventare Patrimonio dell'umanità Unesco. Da oggi potrà essere ammirata a tempo pieno da turisti e appassionati del settore.