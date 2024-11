«Queste sono le condizioni del mare di San Lucido alle 11 di questa mattina. Come se ci fosse un rubinetto costante che nella mattinata si apre per far uscire ciò che caratterizza questo mare da anni ormai». Queste le parole dure di un lettore che ci ha inviato le immagini di un mare Tirreno che, nella giornata di ieri, fa le “bolle”.

«Iniziamo bene la stagione estiva in una terra dove il turismo dovrebbe essere il cavallo di battaglia, il trampolino di lancio, il biglietto da visita (chiamiamolo come vogliamo) della nostra amata e impoverita terra. I tanti proclami della Regione che avrebbe dovuto sistemare depuratori o chissà cosa sono rimasti solo e soltanto proclami. La fascia tirrenica in questione è completamente abbandonata – ci scrive -. Basti pensare e vedere le bandiere blu della nostra regione. Interessano, per quanto riguarda il Tirreno, solo la zona nord. Chiediamo alle istituzioni di intervenire tempestivamente affinché non si passi un’estate all’insegna del mare sporco, inquinato e non depurato».