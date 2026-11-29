Olimpio Talarico è appena tornato in libreria con il suo attesissimo nuovo romanzo, “Tutta mancanza”, pubblicato da Carabba. Al centro della storia c’è Allegria Malpensata, una donna che attraversa il Novecento aspettando il figlio Nardino, scomparso.

Nato a Crotone nel 1964 e laureato in Lettere moderne all’Università della Calabria, Talarico è cresciuto a Caccuri. Dal 1994 vive a Bergamo, dove insegna materie letterarie. Ma Caccuri resta il luogo a cui la sua scrittura torna sempre.

Ha esordito nel 2010 con “Il due di bastoni” (Montag), selezionato tra i diciannove finalisti del Premio Tropea e finalista del Premio Kriterion Città di Avellino. Sono seguiti “L’assenza che volevo” e la raccolta “Racconti fra Nord e Sud”, scritta con Angelo Maurizio Mapelli e pubblicata da Rubbettino nel 2014. Con “Amori regalati” ha vinto nel 2017 la XXIV edizione del Premio letterario Città di Cava de’ Tirreni e il Premio Carver. “Cosa rimane dei nostri amori” (Aliberti, 2020) è stato proposto al Premio Strega da Ferruccio de Bortoli. Poi è arrivato “Avrei voluto scriverti cantando”, la storia di una famiglia di Caccuri e del tragico amore tra Leonardo ed Elda negli anni del fascismo.

Insieme al presidente Adolfo Barone, Talarico è tra i fondatori e gli organizzatori del Premio letterario Caccuri, appuntamento nazionale dedicato alla saggistica. Il Premio è stato insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia al valore culturale. Al vincitore va la “Torre d’Argento”, l’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. Lo abbiamo intervistato.

Il titolo è già una dichiarazione: “Tutta mancanza”. La mancanza di qualcuno, di qualcosa, di un tempo che non torna. Quanto siamo fatti delle persone che abbiamo perduto e delle cose che non abbiamo mai avuto?

Con il passare degli anni, quando le notti diventano più lunghe, siamo costretti a fare i conti con ciò che ci manca, con tutte le cose che si sono perse e se ne sono andate da un’altra parte, dopo averci “costruito”.

Credo poco alle soluzioni consolatorie, a chi sostiene che le persone che non ci sono più continuano ad abitarci, a volte persino con una forza maggiore di quando erano al nostro fianco. È vero, le assenze a volte riaffiorano in un gesto, in un odore, in una parola pronunciata per caso. Ma è un’altra cosa. Noi abbiamo bisogno di presenza, di carne, di profumi. Abbiamo la necessità di toccare, di annusare, di sentire. Siamo fatti per avere risposte alle nostre domande, non ci accontentiamo del silenzio.

E Allegria Malpensata vive, nonostante il chiasso della sua locanda, in un silenzio assordante, generato dalle mancanze.

Poi ci sono le cose che non abbiamo mai avuto: gli amori immaginati, le occasioni perdute, le vite che avremmo potuto vivere e che invece sono rimaste da qualche parte, sospese. Viviamo di rimpianti, li sentiamo come occasioni mancate. E questo succede perché a nessuno di noi basta una vita sola.

Allegria Malpensata è una donna che ha conosciuto ogni forma di assenza. Ma forse, con lei, volevo raccontare anche altro: noi siamo anche il risultato di ciò che abbiamo aspettato inutilmente.

Caccuri è molto più di un luogo in cui si svolge la storia: è quasi un personaggio del romanzo. Perché questo paese continua a richiamarla nella sua scrittura? E quanto della Calabria reale, con la sua storia e le sue contraddizioni, ritroviamo in queste pagine?

Nel corso di questi anni ho raccontato centinaia di storie di uomini e donne, ma poi, in fondo, mi accorgo di scrivere sempre delle stesse cose: delle mancanze e del mio paese. Distanza e memoria. E da un po’ di tempo penso che l’ossessione per le assenze si dilati involontariamente sulla presenza perturbante del paesaggio.

Caccuri è mancanza e la mancanza è Caccuri.

Ritengo però che “Tutta mancanza” sia il mio romanzo meno caccurese, quello in cui il paesaggio è meno ingombrante, meno presente. Caccuri continua ad attraversare le vite dei personaggi, ma non occupa più lo spazio che aveva nei miei romanzi precedenti.

Non è una scelta letteraria o narrativa. È un nuovo modo di avvertire la terra. Ogni volta che ritorno a Caccuri trovo un’altra cosa: un mondo diverso, cambiato. È un dolore ancora più forte della nostalgia. Esiste una parola, solastalgia, che unisce l’inglese “solace”, consolazione, e il greco “algos”, dolore.

La solastalgia descrive lo sconforto di chi vede trasformarsi il proprio ambiente, fino a non riconoscerlo più.

Il paesaggio non conforta più, la casa non ha più il calore di un tempo. Le mancanze hanno partorito una sensazione di avvilimento e di sconcerto.

Questa è la mia condizione oggi.

E in una fase della mia vita in cui un aereo da Orio al Serio può portarmi a Caccuri nell’arco di un’ora e mezza, mi tornano in mente i versi di Giorgio Caproni:

«Se non dovessi tornare,

sappiate che non sono mai

partito.

Il mio viaggiare

è stato tutto un restare

qua, dove non fui mai.»

Al centro del libro c’è Allegria Malpensata, una donna forte e fragile, segnata da una tragedia enorme: la scomparsa del figlio Nardino. Perché ha scelto proprio una figura femminile per raccontare il dolore, la resistenza e la forza di andare avanti?

Allegria mi ha accompagnato per tre anni. Tre anni durante i quali ho imparato a conoscerla, a sopportarne le inquietudini, a volerle bene. Quando ho terminato il romanzo, ho provato persino un senso di abbandono, come se una persona alla quale ero profondamente legato avesse deciso di andarsene.

Con Allegria ho sentito l’esigenza di appropriarmi di un punto di vista nuovo, di affidare a una donna una storia che non avrei potuto raccontare allo stesso modo attraverso gli occhi di un uomo. Avevo bisogno di una donna capace di attraversare il Novecento portandosi addosso le ferite della propria esistenza, senza per questo rinunciare alla possibilità di essere felice. L’attesa di Nardino non è soltanto il suo dolore: è una parte della sua vita, qualcosa con cui Allegria continua a misurarsi ogni giorno.

Le donne dei miei romanzi precedenti esprimevano una forma di resistenza silenziosa. Hanno sopportato in silenzio fatiche, lutti, abbandoni, senza avere il tempo e talvolta neppure il diritto di raccontare il proprio dolore. Ma non volevo costruire un personaggio eroico. Allegria è una donna piena di contraddizioni, capace di amare e di sbagliare, di essere generosa e di provare rancore, di cercare consolazione anche dove forse non avrebbe dovuto.

Nella seconda parte del romanzo le verità emergono attraverso punti di vista diversi, testimonianze, diari e segreti. Quanto è difficile raccontare la verità quando una comunità intera sembra avere qualcosa da nascondere? E quanto il silenzio può diventare una forma di complicità?

Nei miei romanzi precedenti, soprattutto in quelli in cui la trama gialla era fortissima, presentavo una Caccuri e una comunità in cui tutti sapevano qualcosa degli altri, tutti erano portatori di una verità che a volte non coincideva con quella di nessun altro. Lo sappiamo molto bene: esistono verità che passano di bocca in bocca, che si deformano, che diventano maldicenze. E altre che vengono custodite per anni, per paura, per convenienza o semplicemente perché raccontarle significherebbe mettere in discussione un equilibrio consolidato.

In “Tutta mancanza” ho voluto che la verità non appartenesse a una sola persona e non fosse assoluta. Prima di emettere giudizi bisognerebbe conoscere i fatti, perché spesso ciascuno ne possiede soltanto un frammento. E in questo romanzo anche per i personaggi moralmente più discutibili esiste, pur se nascosta, una risposta alla complessità delle loro azioni e dei loro pensieri.

Il silenzio, insomma, non è sempre una forma di complicità. Talvolta nasce dalla paura, altre volte dalla convenienza, altre ancora dalla consapevolezza di conoscere soltanto un frammento della verità. Ma questo non significa che tacere sia innocente. Ci sono silenzi che proteggono e altri che condannano.

Lei è uno scrittore che ha ottenuto importanti riconoscimenti. Che cosa può fare la letteratura per la Calabria? Può restituire dignità, identità e futuro ai piccoli paesi, oppure rischia soltanto di raccontare la bellezza e la nostalgia di un mondo che sta scomparendo?

La letteratura non può fermare lo spopolamento, non può riaprire una scuola, non può convincere un ragazzo a restare in un paese dove non esistono opportunità. E credo, a livello personale, che non possa cancellare negli uomini la presenza dei demoni. Sarebbe ingenuo attribuirle un potere che non possiede. Per quel che mi riguarda, però, può fare cose apparentemente minime: custodire le storie delle persone e impedire che, insieme a loro, scompaiano dai paesi anche le loro voci.

Io, nel mio piccolo mondo letterario, da molti anni mi interrogo sul passato e sul destino dei piccoli paesi. Sto cercando a fatica di fare pace con il tempo che passa. Si può tornare nel luogo in cui si è nati e scoprire che quel mondo non esiste più. Le case sono ancora lì, le strade pure, ma mancano le voci, gli odori, le persone che davano un senso a tutto.

È una condizione che conosco bene. Eppure non credo che la nostalgia debba diventare una prigione. Non possiamo continuare a raccontare la Calabria soltanto attraverso ciò che è stata: dobbiamo avere il coraggio di immaginare ciò che potrebbe diventare. Anche l’esperienza del Premio letterario Caccuri nasce da questa convinzione. La cultura non risolve da sola i problemi di un paese, ma può farlo incontrare con altre storie, altre persone, altre possibilità. Ci vogliono anni, volontà e un impegno costante e serio.

Dopo aver scritto “Tutta mancanza”, pensa che l’assenza sia soltanto il dolore di ciò che abbiamo perduto oppure, in qualche modo, anche ciò che continua a tenerci legati alla vita?

Credo che l’assenza sia entrambe le cose. È una ferita che ci ricorda che qualcuno è passato nella nostra vita e ha lasciato un segno.

Quando penso ai miei genitori, per esempio, mi capita ancora di immaginarli dietro i vetri della finestra della nostra casa a Caccuri, ad aspettare il mio ritorno. So bene che non ci sono più, eppure quell’immagine continua ad accompagnarmi. Non è soltanto nostalgia: è un modo per non lasciarsi andare.

Forse è per questo che ho dedicato loro il romanzo. E forse è per questo che Allegria continua a rivolgersi a Nardino come se potesse ascoltarla. Gli racconta la propria esistenza, gli affetti, le delusioni, persino le cose più banali. Perché raccontare significa, in qualche modo, continuare a stare insieme.

Allegria ha trascorso la vita aspettando un figlio che non tornava. E tuttavia, dentro questa ferita, ha amato, ha accolto, ha conosciuto piccoli e grandi momenti di vita. Non ha mai smesso di essere donna, con un cuore e un’anima.

Ecco, credo che “Tutta mancanza” ponga una domanda a cui è difficile rispondere: si può continuare a vivere anche quando una parte di noi se n’è andata per sempre, lasciando aperto uno spiraglio attraverso il quale la vita possa ancora entrare?

Io non so rispondere. E forse scrivo per questo: per dare un senso alle mancanze.