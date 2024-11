A Pubblica Piazza venerdì 22 marzo in diretta alle 15:00 sul canale 19 di LaC TV, Pasquale Motta, direttore di lacnews24.it converserà con il direttore editoriale di “Riviera” , Ilario Ammendolia. L’occasione la pubblicazione del suo ultimo libro: “La ‘ndrangheta come Alibi. Dal 1945 ad oggi”.

“Repubblica rossa di Caulonia” e “Riace” sono i punti estremi di partenza e di arrivo di un viaggio lungo 73 anni. Tra i due punti non c’è il vuoto ma la storia della Calabria che è storia d’un popolo sconfitto piuttosto che una vicenda criminale come alcuni vorrebbero far credere”. Nel libro oltre alla prefazione di un grande scrittore calabrese, Mimmo Gangemi, l’intervista a Mimmo Lucano. Una riflessione storica che certamente sarà condita da una intensa riflessione sulle problematiche che riguardano la nostra Regione oggi con temi che vanno dalla lotta alla ndrangheta, al sottosviluppo del Mezzogiorno e al rischio della deriva giustizialista. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080.