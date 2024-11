L'Università di Essex ha conferito alla calabrese Anna Sergi il "Research Impact Award 2018" per la "ricerca sociale ed economica ad alto impatto sulla comunità", categoria giovani ricercatori, sponsorizzato dal "Research Council" del Regno Unito. Il premio è stato assegnato ad Anna Sergi per i suoi studi in Australia con il supporto della "Australian federal police", interessata a capire ed a contrastare la 'ndrangheta sul suo territorio con il fine ultimo di un cambiamento legislativo delle politiche di contrasto.



Il premio consiste in una targa e in un'assegnazione di fondi per continuare la ricerca.

Il curriculum di Anna Sergi è ricco di esperienze ed il premio conferitole dall'Università di Essex non é che l'ultimo di una serie di riconoscimenti che le sono stati attribuiti dopo la laurea in Giurisprudenza a Bologna e un master in "Criminal Law, Criminology and Criminal Justice" al King's College di Londra.