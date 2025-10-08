«Già all'età di 11 anni ho iniziato a scrivere i miei primi soggetti. La scoperta di Dario Argento mi ha poi già accesso dentro il desiderio di diventare regista di film horror. Racconto storie e pezzi di anima attraverso un killer che fa a fette un gruppo di persone, un fantasma dentro una casa o una persona che impazzisce e uccide. Credo che la paura esorcizzi il dolore. Ho sempre saputo che i film horror sarebbero stati la mia grande passione. Oggi spero possano essere il mio lavoro». Giuseppe Marino, classe 2003, con i suoi 22 anni e con la laurea in Cinema presso l'accademia Rufa, pronto a studiare cinema alla Vancouver Film School, si è ha raccontato sul truck LaC, ospite del format A Tu per tu del Reggino.it.



Il suo primo corto professionale “Dolcetti”, di cui è regista e sceneggiatore, è stato premiato a Los Angeles ed è stato proiettato fuori concorso in occasione della recente 19^ edizione del Reggio Calabria Film fest. Ma non è l'unico suo lavoro.

