Emilia La Gatta, un secolo di vita festeggiato pochi mesi fa tra l'affetto di figli, nipoti e pronipoti, è tra i centenari della regione che in queste ore si sono recati alle urne per votare. La signora Emilia, che ha compiuto i 100 anni lo scorso febbraio, è residente a Praia a Mare ed è mamma di dieci figli. Questa mattina ha esercitato il suo diritto al voto per dare «un segnale forte che viene dai centenari verso i giovani che troppo spesso si astengono dal voto, un'astensione che cresce sempre più», dichiara il figlio Biagio Pepe, noto speaker e conduttore del posto.