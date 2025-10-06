In diretta su LaC Tv lo speciale con risultati, ospiti e collegamenti dalle segreterie dei candidati. Sulle testate del gruppo aggiornamenti in tempo reale
Urne chiuse in Calabria per le elezioni regionali. I cittadini sono stati chiamati a scegliere il nuovo presidente della Giunta e i componenti del Consiglio regionale. Concluse le operazioni di voto, inizierà lo scrutinio, che seguiremo in diretta su LaC Tv e su tutte le nostre testate con una SEZIONE DEDICATA.
Regionali Calabria: Occhiuto, Tridico e Toscano in campo
I candidati alla carica di presidente sono tre:Roberto Occhiuto, per il centrodestra; Pasquale Tridico, per il centrosinistra e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, partito di cui è presidente.
13:01
I primi exit poll: Occhiuto tra il 59 e 63 per cento
Il governatore della Calabria ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto, tra il 59 e il 63% e lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, tra il 35,5 e il 39,5%. E' questa la prima istantanea degli esiti del voto in Calabria scattata dall'exit poll di Opinio Italia per Rai.
12:40
Praia, altra centenaria al voto
Emilia La Gatta, un secolo di vita festeggiato pochi mesi fa tra l’affetto di figli, nipoti e pronipoti, è tra i centenari della regione che in queste ore si sono recati alle urne per votare. La signora Emilia, che ha compiuto i 100 anni lo scorso febbraio, è residente a Praia a Mare ed è mamma di dieci figli. Questa mattina ha esercitato il suo diritto al voto per dare «un segnale forte che viene dai centenari verso i giovani che troppo spesso si astengono dal voto, un’astensione che cresce sempre più», dichiara il figlio Biagio Pepe, noto speaker e conduttore del posto. QUI I DETTAGLI
05:00
Regionali Calabria, l’affluenza alle 23
Alle ore 23 l’affluenza in Calabria si attesta al 29,08%, in lieve calo rispetto alla precedente tornata: nel 2021 infatti alla stessa ora aveva votato il 30,87% degli aventi diritto. Ecco i dati di oggi per ogni provincia:
Catanzaro: 31,92%
Cosenza: 26,21%
Crotone: 28,8%
Reggio Calabria: 32,24%
Vibo Valentia: 26,67%