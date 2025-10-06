Delusione e amarezza, sono questi i sentimenti che si respirano nel quartiere generale di Rende dove Pasquale Tridico ha atteso i primi risultati della tornata elettorale che l’ha visto contrapposto a Roberto Occhiuto nella corsa alla Presidenza della Regione. «È stata battaglia vera, intensa, breve, molto breve – queste le prime parole di Tridico, candidato del centrosinistra -. Le dimissioni di Occhiuto ci hanno colto di sorpresa ma le forze progressiste hanno dato una risposta vera. Ringrazio tutti i rappresentanti dei partiti che hanno pensato a me come candidato presidente e ringrazio anche i candidati della mia lista, che ad agosto hanno accettato di abbracciare questa avventura».

«Occhiuto pensava di coglierci impreparati, ma la nostra è stata una risposta forte nonostante fossimo consapevoli di quanto sarebbe stato difficile – ha aggiunto Tridico parlando con i giornalisti -. Abbiamo girato per 120 paesi calabresi, raccogliendo il grido di dolore per la sanità, la mobilità, un’economia debole, lo spopolamento (che ha influito sul dato negativo dell’affluenza)». Su tutti questi temi, ha sottolineato Tridico, la politica deve dare risposte: «E la sinistra su questo ha un ampio spazio su cui impegnarsi».

«Da parte mia – ha detto poi Tridico - c’è grande delusione ma mi conforta il sostegno e la forza di volontà di tanti attivisti e volontari che si sono prestati in questa campagna elettorale con grande spirito di servizio. Non era scontato farlo ad agosto. Io l’ho fatto con orgoglio, per la mia terra, per la terra che amo. Dicono che non sei calabrese perché non hai la residenza, ma è purtroppo il destino di tanti giovani calabresi».

Sul suo futuro in Calabria e in particolare in Consiglio regionale, Tridico ha chiarito che deciderà nelle prossime ore se rimanere o tornare ad occupare il su scranno al Parlamento europeo: «L’impegno per la Calabria resta, in qualunque forma. Quello che voglio con tutto il mio cuore è solo il bene della Calabria. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni organizzeremo la nostra opposizione a Occhiuto».

Tridico ha anche detto di aver telefonato a Occhiuto, «per fargli i sinceri auguri per questa vittoria sperando che possa governare al meglio questa regione».