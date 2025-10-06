La soddisfazione della premier: «Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti». Salvini: «Avanti tutta»
PHOTO
«Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto Presidente della Regione». Lo afferma sui social la premier Giorgia Meloni in riferimento alle elezioni regionali in Calabria.
«Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini - aggiunge la leader di FdI -. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro».
Salvini: «Grande vittoria per il centrodestra»
«Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le Forze dell'Ordine, dall'altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta!». Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.