Sono nette le rilevazioni istantanee di Opinio Italia per Rai, Swg per La7 e YouTrend per Sky. Fratelli d’Italia primo partito con il 15-19%, Pd secondo. Il candidato del centrodestra ha un ampio margine rispetto allo sfidante del campo largo

Il governatore della Calabria ricandidato per il centrodestra, Roberto Occhiuto, tra il 59 e il 63% e lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, tra il 35,5 e il 39,5%. Francesco Toscano, candidato di Dsp, è dato tra lo 0,5 e il 2,5%. È questa la prima istantanea degli esiti del voto in Calabria scattata dall'exit poll di Opinio Italia per Rai.

Anche le rilevazioni Swg per La 7 confermano, con qualche sfumatura, il dato: Occhiuto, fra il 58 e il 62%, e il candidato di centrosinistra, Pasquale Tridico fra il 37% e il 41%.

Occhiuto molto avanti anche secondo i dati di Youtrend per Skytg24. Il governatore ricandidato per il centrodestra è al 57-61%, lo sfidante del centrosinistra al 38-42%, Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare) tra lo 0 e il 2%.

Primi exit poll come da previsioni: il governatore ricandidato Roberto Occhiuto (Forza Italia) è avanti sullo sfidante Pasquale Tridico, alfiere del centrosinistra unito. Più lontano Francesco Toscano, candidato di Dsp (Democrazia sovrana e popolare).

Dato da verificare con le prime proiezioni su voti reali e poi con i dati effettivi. Se la tendenza fosse confermata, Occhiuto sarebbe il primo presidente rieletto nella storia della Regione Calabria, dopo le dimissioni seguite all’inchiesta che lo vede indagato per corruzione.

Regionali Calabria, Occhiuto avanti: i secondi exit poll

In base al secondo instant poll Swg per il Tg La7 alle regionali in Calabria il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Roberto Occhiuto è al 58-62% mentre Pasquale Tridico, candidato del campo largo, è al 37-41%, il candidato di Democrazia Sovrana Popolare Francesco Toscano è al 0-2%. La copertura del campione è del 100%.

Conferma dal secondo exit poll Opinio per Rai, che dà governatore ricandidato per il centrodestra in Calabria, Roberto Occhiuto al 58,5-62,5%, lo sfidante Pasquale Tridico al 36-40%; Francesco Toscano allo 0,5 - 2,5%. Alle 15 la copertura del campione è dell'82%.

Regionali Calabria, gli instant poll dei partiti

Secondo lo stesso instant poll tra le liste a sostegno di Occhiuto Fdi, quotata tra il 15 e il 19%, sarebbe il primo partito, seconda FI tra il 10 e il 14%, pari merito con la lista Occhiuto tra il 10 e il 14%, la Lega tra il 5 e il 7%. Tra le liste a sostegno di Tridico sarebbe primo il Pd con il 12-16%, secondo il M5s al 6-10%, la lista Tridico al 5-7%, Avs tra il 3 e il 5%.