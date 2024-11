"Le schiave del sesso - La tratta delle nigeriane". E' questo il titolo della nuova puntata di LaC Dossier, rubrica d'approfondimento e d'inchiesta giornalistica a cura di Tiziana Bagnato e Pietro Comito, in onda oggi alle 13.30 ed in replica alle 20, su LaC, canale 19 del digitale terrestre. L'inchiesta ricostruisce l'inferno vissuto - tra inganni, violenze, stupri e riti vodoo - dalle ragazze che lasciano la Nigeria per trovare lavoro in Italia. LaC Dossier si concentra sull'inferno calabrese, sulle testimonianze di alcune ex prostitute sfuggite alle madame e ai loro protettori, sul lavoro straordinario condotto da don Giacomo Panizza e dalle assistenti sociali che operano quotidianamente sulle strade ma anche sulla fondamentale attività investigativa realizzata da magistratura e forze dell'ordine che in Calabria hanno liberato decine di vittime della tratta.