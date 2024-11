Mancano poche ore per "VINILIca33", l’evento dedicato agli appassionati del vinile che si terrà il 18 dicembre al Chiostro Caffè Letterario a Lamezia Terme. La location sarà teatro di una serata tutta all’insegna della buona musica, ascoltata in “vecchio stile”. Un viaggio musicale organizzato da Open Space, alla ricerca di linguaggi artistici vintage ma anche innovativi e originali. Ognuno potrà portare con sé i propri vinili. I dischi saranno ascoltati all'interno della sala Mediateca e saranno raccontate le storie di vita, i ricordi legati ai vecchi dischi che regalano ancora oggi incanto ed emozioni. Inoltre si potranno fotografare i propri dischi (45,33,78 giri) postando gli scatti su Instagram e Facebook utilizzando gli hashtag #VINILIca33 #AccadeAlChiostro #SBLametino e #OpenSpace_ac.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Sistema bibliotecario lametino e il Chiostro caffè letterario per la quarta edizione di Natale in biblioteca.