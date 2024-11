Sbarca nella città della Piana Ormeggi, Festival letterario di Lamezia Terme, ideato da Open Space – Associazione culturale in seno al progetto Impressioni Mobili.

Il direttore artistico della kermesse è Simona Viciani, voce italiana del poeta statunitense Charles Bukowski. Gli eventi del festival si svolgeranno dal 15 al 17 marzo in tre diversi luoghi della città: Chiostro Caffè Letterario (Piazzetta San Domenico), Sistema Bibliotecario Lametino (Piazza Tommaso Campanella) e TIP Teatro (via Aspromonte).

Il programma di questa prima edizione si articola attraverso incontri con scrittori di caratura nazionale, ospiti dal mondo dello spettacolo, laboratori di scrittura e lettura, dibattiti, laboratori di fotografia, performance artistiche e musicali. Inoltre, nel corso del festival, Simona Viciani presenterà in anteprima nazionale Taccuino di un allegro ubriacone (Guanda, 2019) di Charles Bukowski. E in serata, al termine degli incontri, partirà il Dopo Festival, un momento di intrattenimento in cui si parlerà con un linguaggio più ironico e distensivo dei temi e del dietro le quinte della giornata.

Gli ospiti presenti alla prima edizione di Ormeggi Festival letterario di Lamezia Terme saranno Andrea Carlo Cappi (conosciuto con gli pseudonimi di François Torrent, Alex Montecchi e Andrew Cherry, che porterà il libro Black Zero, Cordero 2018), Laura Mancuso (In volo senza confini, Corbaccio 2009), Maria Attanasio (La ragazza di Marsiglia, Sellerio 2018), Raffaella Ranise (I Romanov, Marsilio 2018), Leonardo Fredduzzi (La venere di Taškent, Voland 2018), i maestri Giovanni Borelli e Domenico Caruso, Daniela Grandinetti, il collettivo Manifest e Giovanni Mazzei (Dicerie poetiche) e Francesco Villari ed Elmore Penoise (Quello sporco duo).

Il festival letterario, primo nel suo genere nella città di Lamezia, sarà un contenitore di esperienze letterarie che avranno come filo comune il viaggio. L’erranza verrà proposta sotto diverse sfaccettature, prendendo in esame il viaggio verso l’altro e verso se stessi, i legami e le reti che i libri creano nella comunità di lettori trasportandoli da un punto all’altro senza che sia sempre necessario muoversi fisicamente. Pertanto, i questi tre giorni tutti gli attori che ruotano intorno al libro, inteso come scialuppa, imbarcazione salvifica, si confronteranno in maniera distesa e volta alla condivisione delle esperienze personali. Tant’è che il motto di questa prima edizione è l’evocativo “un libro ti salpa la vita!”.

La kermesse si presenta come evento di punta di Impressioni mobili, il progetto di Open Space – Associazione culturale tra i vincitori nell’ambito del Bando eventi culturali 2018 della Regione Calabria. Nello specifico, il progetto è cofinanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e Attività Culturali Bando Eventi 2018 Azione 1 Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali - Tipologia 1.3 Eventi Innovativi - Fondi PAC 2014-2020. Open Space – associazione culturale è un vero e proprio laboratorio culturale che opera nel territorio lametino con attività di promozione e divulgazione letteraria. L’obiettivo del percorso "Impressioni mobili" – precisa la nota stampa - è quello di proporre una visione nuova del territorio attraverso un contenitore di iniziative culturali volte a rivalutare in maniera innovativa e con la contaminazione di linguaggi le risorse presenti.